الدفاع الروسية: صواريخ "أونيكس" تدمر مركزا لوجستيا في مطار عسكري بالقرب من أوديسا يحتوي أسلحة أجنبية
08:08 GMT 03.05.2022 (تم التحديث: 08:14 GMT 03.05.2022)
© Министерство обороны РФ / الذهاب إلى بنك الصورمروحيات "مي-8" ترافق قوافل سيارات الجيش الروسي في أوكرانيا
© Министерство обороны РФ/
أعلن الناطق الرسمي لوزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف، أن سلاح الجو الروسي دمر موقع قيادة للقوات الأوكرانية بضربة صاروخية الليلة الماضية.
وقال الناطق: "قصفت صواريخ جوية عالية الدقة أثناء الليل تابعة للقوات الجوية الروسية 6 منشآت عسكرية لأوكرانيا"، مضيفا "أصابت صواريخ "أونيكس" عالية الدقة في منطقة أوديسا مركزا لوجستيا في مطار عسكري، كانت من خلاله تصل الأسلحة الأجنبية، كما تم تدمير حظائر لمسيرات "بيرقدار" وكذلك أسلحة وذخائر صاروخية وردت من الولايات المتحدة ودول أوروبية".
وتابع قائلا " خلال الليل دمرت أنظمة الدفاع الجوي الروسية ست طائرات مسيرة أوكرانية في بلدات بيريزوفكا في منطقة أوديسا ، بورشيفا وتشرنيشينا في منطقة خاركوف، بارفينوك في منطقة خيرسون وميخائيلوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وأكد الناطق الرسمي لوزارة الدفاع الروسية على " ضرب الطيران العملياتي التكتيكي التابع للقوات الجوية الروسية 69 معقلًا ومناطق تمركز القوات والمعدات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية".
واختتم "منذ بداية العملية العسكرية الخاصة تم تدمير: 146 مقاتلة و 112 مروحية و 696 مسيرة و 286 راجمة صواريخ و 783 2 دبابة ومركبات قتالية مصفحة أخرى و 316 قاذفة صواريخ ، و 255 1 مدفعية ميدانية ومرابط هاون ، فضلا عن تدمير 2590 وحدة مركبات عسكرية خاصة".
وأكد الناطق الرسمي لوزارة الدفاع الروسية على " ضرب الطيران العملياتي التكتيكي التابع للقوات الجوية الروسية 69 معقلًا ومناطق تمركز القوات والمعدات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية".
واختتم "منذ بداية العملية العسكرية الخاصة تم تدمير: 146 مقاتلة و 112 مروحية و 696 مسيرة و 286 راجمة صواريخ و 783 2 دبابة ومركبات قتالية مصفحة أخرى و 316 قاذفة صواريخ ، و 255 1 مدفعية ميدانية ومرابط هاون ، فضلا عن تدمير 2590 وحدة مركبات عسكرية خاصة".
وتواصل القوات الروسية وقوات الدفاع الشعبي في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، تحرير أراضي دونباس، ضمن العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، الهادفة إلى حماية السكان من بطش القوات الأوكرانية والمجموعات القومية المتطرفة.