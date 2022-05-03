https://arabic.sputniknews.com/20220503/الرئيس-الإيراني-مواقف-الكويت-واعية-تجاه-المؤامرات-الإقليمية-1061825591.html
الرئيس الإيراني: مواقف الكويت واعية تجاه المؤامرات الإقليمية
الرئيس الإيراني: مواقف الكويت واعية تجاه المؤامرات الإقليمية
وصف الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، اليوم الثلاثاء، مواقف الكويت تجاه المؤامرات الإقليمية بأنها "واعية". 03.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-03T20:44+0000
2022-05-03T20:44+0000
2022-05-03T20:45+0000
أخبار الكويت اليوم
إيران
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/14/1056727512_0:180:3003:1869_1920x0_80_0_0_805e79885b83190ece1ad71d45cd02e1.jpg
وأفادت وكالة إرنا، مساء اليوم الثلاثاء، بأن تصريحات رئيسي جاءت خلال اتصال هاتفي مع أمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، مشددا على ضرورة عودة العلاقات الإيرانية الكويتية إلى حجمها الحقيقي بدعوى اعتبارهما بلدين صديقين قديمين.وهنأ الرئيس الإيراني، أمير الكويت وشعب بلاده بمناسبة عيد الفطر السعيد، قائلا: "إن تقارب قلوب المسلمين في مثل هذه المناسبات يعزز الانسجام بين الدول الإسلامية".وأعرب إبراهيم رئيسي عن أمله في استقبال أمير الكويت في طهران، موضحا أن زيادة تبادل الزيارات بين مسؤولي البلدين، الكويت وإيران، ستسهم في تفعيل الإمكانيات المتاحة لرفع مستوى التعاون الثنائي بينهما أكثر من ذي قبل، واصفا المواقف الكويتية تجاه المؤامرات الإقليمية بـ"الواعية"، مشيرا إلى العلاقات الثنائية الطيبة فيما مضى.ومن جهته، هنأ أمير الكويت، الرئيس الإيراني والشعب الإيراني بمناسبة عيد الفطر، معربا عن سروره العميق بالتوجه الجديد والاهتمام الذي توليه الحكومة الإيرانية الجديدة برئاسة إبراهيم رئيسي، بهدف تعزيز العلاقات مع الدول الجارة والصديقة.وجدد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمله في استضافة الرئيس الإيراني في الكويت.
https://arabic.sputniknews.com/20220331/الكويت-توضح-حقيقة-إقرارها-بحق-إيران-في-حقل-غاز-مشترك-مع-السعودية-1060703436.html
إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/14/1056727512_135:0:2866:2048_1920x0_80_0_0_42e5f7fa275677761fe4d2cab6f581fd.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الكويت اليوم, إيران, العالم العربي
الرئيس الإيراني: مواقف الكويت واعية تجاه المؤامرات الإقليمية
20:44 GMT 03.05.2022 (تم التحديث: 20:45 GMT 03.05.2022) تابعنا عبر
وصف الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، اليوم الثلاثاء، مواقف الكويت تجاه المؤامرات الإقليمية بأنها "واعية".
وأفادت وكالة إرنا
، مساء اليوم الثلاثاء، بأن تصريحات رئيسي جاءت خلال اتصال هاتفي مع أمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، مشددا على ضرورة عودة العلاقات الإيرانية الكويتية إلى حجمها الحقيقي بدعوى اعتبارهما بلدين صديقين قديمين.
وهنأ الرئيس الإيراني، أمير الكويت وشعب بلاده بمناسبة عيد الفطر السعيد، قائلا: "إن تقارب قلوب المسلمين في مثل هذه المناسبات يعزز الانسجام بين الدول الإسلامية".
وأعرب إبراهيم رئيسي عن أمله في استقبال أمير الكويت في طهران، موضحا أن زيادة تبادل الزيارات بين مسؤولي البلدين، الكويت وإيران، ستسهم في تفعيل الإمكانيات المتاحة لرفع مستوى التعاون الثنائي
بينهما أكثر من ذي قبل، واصفا المواقف الكويتية تجاه المؤامرات الإقليمية بـ"الواعية"، مشيرا إلى العلاقات الثنائية الطيبة فيما مضى.
ومن جهته، هنأ أمير الكويت، الرئيس الإيراني والشعب الإيراني بمناسبة عيد الفطر، معربا عن سروره العميق بالتوجه الجديد والاهتمام الذي توليه الحكومة الإيرانية الجديدة برئاسة إبراهيم رئيسي، بهدف تعزيز العلاقات مع الدول الجارة والصديقة.
وجدد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمله في استضافة الرئيس الإيراني في الكويت.
وقال أمير الكويت
: "إن اللقاءات بين مسؤولي البلدين خاصة كبار المسؤولين من شأنها ترسيخ العلاقات الثنائية وتعزيز الجهود المشتركة لتوفير المصالح المشتركة".