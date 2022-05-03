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السعودية تصدر تعميما إلى المسافرين لدول مجلس التعاون الخليجي
السعودية تصدر تعميما إلى المسافرين لدول مجلس التعاون الخليجي
أصدرت السلطات السعودية تعميما للمسافرين إلى دول مجلس التعاون الخليجي. 03.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-03T08:10+0000
2022-05-03T08:10+0000
أخبار السعودية اليوم
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وطلبت المديرية العامة للجوازات من المسافرين إلى دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية، التأكد من مدة صلاحية جواز السفر، مشددا على ضرورة التأكد من مدة صلاحية جواز السفر عند السفر لدول المجلس والدول العربية.وأضافت: "يجب التأكد من أن المدة المتبقية في جواز السفر لا تقل عن 3 أشهر عند السفر لدول مجلس التعاون الخليجي"، مشيرة إلى أن "تلك المدة هي نفسها المطبقة في الدول العربية، وأما الدول الأخرى فيشترط ألا تقل مدة الصلاحية عن 6 أشهر".
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أخبار السعودية اليوم

السعودية تصدر تعميما إلى المسافرين لدول مجلس التعاون الخليجي

08:10 GMT 03.05.2022
© AFP 2022 / YASSER AL-ZAYYAT / AFPوزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي
وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي - سبوتنيك عربي, 1920, 03.05.2022
© AFP 2022 / YASSER AL-ZAYYAT / AFP
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أصدرت السلطات السعودية تعميما للمسافرين إلى دول مجلس التعاون الخليجي.
وطلبت المديرية العامة للجوازات من المسافرين إلى دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية، التأكد من مدة صلاحية جواز السفر، مشددا على ضرورة التأكد من مدة صلاحية جواز السفر عند السفر لدول المجلس والدول العربية.
وأضافت: "يجب التأكد من أن المدة المتبقية في جواز السفر لا تقل عن 3 أشهر عند السفر لدول مجلس التعاون الخليجي"، مشيرة إلى أن "تلك المدة هي نفسها المطبقة في الدول العربية، وأما الدول الأخرى فيشترط ألا تقل مدة الصلاحية عن 6 أشهر".
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