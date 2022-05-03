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https://arabic.sputniknews.com/20220503/الطوارئ-الروسية-تخمد-حريقا-كبيرا-في-مستودع-بموسكو-فيديو-1061805992.html
الطوارئ الروسية تخمد حريقا كبيرا في مستودع بموسكو.. فيديو
الطوارئ الروسية تخمد حريقا كبيرا في مستودع بموسكو.. فيديو
قالت وزارة الطوارئ الروسية، إن رجال الإطفاء استطاعوا السيطرة على حريق كبير في مستودع في بوجورودسك الحضرية بموسكو. 03.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-03T01:00+0000
2022-05-03T01:00+0000
أخبار روسيا اليوم
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وأكدت الوزارة أن المستودع تبلغ مساحته أكثر من 33 ألف متر مربع، حيث اشتعلت في كافة أ{جائه.وأشارت الطوارئ الروسية إلى أن 109 من رجال الإطفاء و37 قطعة من المعدات شاركت في إخماد الحريق.
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أخبار روسيا اليوم

الطوارئ الروسية تخمد حريقا كبيرا في مستودع بموسكو.. فيديو

01:00 GMT 03.05.2022
© Sputnikالطوارئ الروسية تخمد حريقا كبيرا في مستودع بموسكو الثلاثاء 3 مايو 2022
الطوارئ الروسية تخمد حريقا كبيرا في مستودع بموسكو الثلاثاء 3 مايو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.05.2022
© Sputnik
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قالت وزارة الطوارئ الروسية، إن رجال الإطفاء استطاعوا السيطرة على حريق كبير في مستودع في بوجورودسك الحضرية بموسكو.
وأكدت الوزارة أن المستودع تبلغ مساحته أكثر من 33 ألف متر مربع، حيث اشتعلت في كافة أ{جائه.
وأشارت الطوارئ الروسية إلى أن 109 من رجال الإطفاء و37 قطعة من المعدات شاركت في إخماد الحريق.
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