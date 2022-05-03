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العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220503/الغارديان-اللاجئون-الأوكرانيون-سيرفعون-دعوى-قضائية-ضد-وزيرة-الداخلية-البريطانية--1061807949.html
الغارديان: اللاجئون الأوكرانيون سيرفعون دعوى قضائية ضد وزيرة الداخلية البريطانية
الغارديان: اللاجئون الأوكرانيون سيرفعون دعوى قضائية ضد وزيرة الداخلية البريطانية
ذكرت صحيفة بريطانية، يوم أمس الاثنين، عن قيام عشرات اللاجئين الأوكرانيين برفع دعاوى قضائية بحق وزيرة الداخلية في البلاد. 03.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-03T07:03+0000
2022-05-03T07:03+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
العالم
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وأشارت صحيفة "الغارديان" البريطانية، إلى أن منظمات حقوقية وإنسانية بالتعاون والتنسيق مع اللاجئين البريطانيين يعتزمون رفع دعاوى قضائية بحق وزيرة الداخلية البريطانية، بريتي باتيل، وذلك بسبب قيام الأخيرة بخرق القواعد القانونية المتعلقة بإعطاء تأشيرات دخول للاجئين إلى البلاد.وبحسب الصحيفة، فإن الدعاوى المقدمة تتعلق بسبب البيروقراطية التي يواجهها المهاجرون من أوكرانيا، حيث يعتبر النشطاء أنه ليس من غير المألوف أن يفشل أحد أفراد الأسرة، وبالأخص الأطفال للحصول على تأشيرة بسبب مشاكل بيروقراطية.وخففت بريطانيا من إعطاء التأشيرات للأوكرانيين على خلفية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، ابتداءً من 15 مارس/ آذار، حيث أصدرت المملكة المتحدة 5500 تأشيرة للاجئين الأوكرانيين وهي صالحة لمدة ثلاث سنوات وتسمح لحامليها بالعيش والعمل والدراسة والحصول على أموال الدولة.
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الغارديان: اللاجئون الأوكرانيون سيرفعون دعوى قضائية ضد وزيرة الداخلية البريطانية

07:03 GMT 03.05.2022
© Sputnik . Justin Griffiths-Williams / الذهاب إلى بنك الصورالحجر الصحي في لندن، انتشار فيروس كورونا في بريطانيا، مارس 2020
الحجر الصحي في لندن، انتشار فيروس كورونا في بريطانيا، مارس 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.05.2022
© Sputnik . Justin Griffiths-Williams
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ذكرت صحيفة بريطانية، يوم أمس الاثنين، عن قيام عشرات اللاجئين الأوكرانيين برفع دعاوى قضائية بحق وزيرة الداخلية في البلاد.
وأشارت صحيفة "الغارديان" البريطانية، إلى أن منظمات حقوقية وإنسانية بالتعاون والتنسيق مع اللاجئين البريطانيين يعتزمون رفع دعاوى قضائية بحق وزيرة الداخلية البريطانية، بريتي باتيل، وذلك بسبب قيام الأخيرة بخرق القواعد القانونية المتعلقة بإعطاء تأشيرات دخول للاجئين إلى البلاد.
وبحسب الصحيفة، فإن الدعاوى المقدمة تتعلق بسبب البيروقراطية التي يواجهها المهاجرون من أوكرانيا، حيث يعتبر النشطاء أنه ليس من غير المألوف أن يفشل أحد أفراد الأسرة، وبالأخص الأطفال للحصول على تأشيرة بسبب مشاكل بيروقراطية.
وخففت بريطانيا من إعطاء التأشيرات للأوكرانيين على خلفية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، ابتداءً من 15 مارس/ آذار، حيث أصدرت المملكة المتحدة 5500 تأشيرة للاجئين الأوكرانيين وهي صالحة لمدة ثلاث سنوات وتسمح لحامليها بالعيش والعمل والدراسة والحصول على أموال الدولة.
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