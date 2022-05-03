https://arabic.sputniknews.com/20220503/القوات-الليبية-تلقي-القبض-على-15-سجينا-بين-فارين-من-سجن-مليتة-1061812856.html

القوات الليبية تلقي القبض على 15 سجينا بين فارين من ‎سجن مليتة

القوات الليبية تلقي القبض على 15 سجينا بين فارين من ‎سجن مليتة

ألقت قوات الأمن الليبية القبض على 15 سجينا من الفارين من ‎سجن مليتة، الواقع بين العجيلات وزوارة، الذين هربوا بعد تمرد مسلح، فجر أمس الاثنين. 03.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-03T10:29+0000

2022-05-03T10:29+0000

2022-05-03T10:29+0000

العالم العربي

أخبار ليبيا اليوم

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وأعلنت مديرية أمن السهل الغربي، في بيان لها إنها شكلت فريق عمل للبحث والتحري وضبط الفارين، حيث أن أغلبهم من مرتكبي الجرائم الخطيرة وبالفعل تمكن منتسبو المديرية من ضبط عدد 15 من المساجين الفارين من مؤسسة مليتة.وأكدت أن ذلك جاء بناء على ما حصل، فجر أمس الاثنين، بمؤسسة الإصلاح والتاهيل مليتة من واقعة تمرد مسلح للمساجين داخل المؤسسة والذي نتج عنه فرار العديد من السجناء إلى داخل الحدود الإدارية لمديرية أمن السهل الغربي، وفقا لـ "وكالة الأنباء الليبية".وتقدم مدير أمن السهل الغربي بخالص الشكر والتقدير إلى جميع منتسبي مديرية أمن السهل الغربي من ضباط وضباط صف وأفراد المكلفين بهذا العمل على ما قاموا به من مجهودات، داعيا إياهم إلى مواصلة العمل لضبط باقي السجناء الفارين.وأهابت المديرية بجميع المواطنين، التحلي بروح الوعي والمسؤولية بإبلاغ الجهات الأمنية المختصة بمديرية أمن السهل الغربي عن أي معلومات من شأنها أن تؤدي إلى ضبط الفارين من العدالة.كما طالبت الجميع بعدم التستر عن أي أحد منهم لما في ذلك الالتزام بروح المواطنة والتي ينبغي أن يتسم بها المواطن الصالح في الإبلاغ عن أي مخالفات أو هؤلاء الفارين من العدالة حتى يتمكن أهل الاختصاص من تطبيق القانون.وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة مع نزاع بين حكومتين، حكومة برئاسة فتحي باشاغا، التي منحها مجلس النواب الليبي المنعقد في طبرق أقصى شرق البلاد ثقته في آذار/مارس الماضي، والثانية حكومة الوحدة الوطنية الليبية المنبثقة من اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، قبل أكثر من عام، ويترأسها عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة إلا عبر انتخابات رئاسية وبرلمانية.

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