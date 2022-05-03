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https://arabic.sputniknews.com/20220503/المغرب-تأجيل-مهرجان-أكادير-السينمائي-بسبب-كورونا-1061825158.html
المغرب... تأجيل مهرجان "أكادير" السينمائي بسبب "كورونا"
المغرب... تأجيل مهرجان "أكادير" السينمائي بسبب "كورونا"
قرر القائمون على مهرجان "أكادير" السينمائي المغربي تأجيل الدورة الثامنة عشرة من المهرجان الدولي إلى موعد لاحق، بسبب تطبيق الإجراءات الاحترازية المتعلقة بفيروس... 03.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-03T20:20+0000
2022-05-03T20:20+0000
مجتمع
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مهرجان
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ونقلت صحيفة هسبريس، مساء اليوم الثلاثاء، عن جمعية "المبادرة الثقافية" المغربية، المنظمة للحدث الثقافي السينمائي، أن المهرجان الذي كان من المقرر تنظيمه خلال الفترة ما بين 16 - 21 مايو/أيار الجاري، تم تأجيله إلى الفترة ما بين 13 - 18 يونيو/حزيران 2022.ويشار إلى أن المهرجان الدولي للسينما والهجرة بأكادير قد اختار مجموعة من الأفلام الدولية الروائية الجديدة، وكذلك اختار مجموعة من الأفلام الطويلة والقصيرة مرتبطة بـ"تيمة الهجرة"، فضلا عن اختياره أفلاما أخرجها المهاجرون خلال السنتين الماضيتين.ومن المعروف أن المهرجان المغربي ينظمه الوزارة المكلفة بالجالية المغربية بالخارج، ومجلس الجالية المغربية بالخارج، إضافة إلى المركز السينمائى المغربي، بالتنسيق مع ولاية جهة سوس ماسة، والمجلس الجهوي لسوس ماسة، ومجلس عمالة أكادير-إدوتنان، والجماعة الترابية لأكادير.
https://arabic.sputniknews.com/20220103/مخاوف-من-إلغاء-مهرجانات-السينما-للعام-الثالث-في-المغرب--1054899842.html
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مجتمع, أخبار المغرب اليوم, مهرجان

المغرب... تأجيل مهرجان "أكادير" السينمائي بسبب "كورونا"

20:20 GMT 03.05.2022
© flickr.com / Marek Kubicaعلم المغرب
علم المغرب - سبوتنيك عربي, 1920, 03.05.2022
© flickr.com / Marek Kubica
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قرر القائمون على مهرجان "أكادير" السينمائي المغربي تأجيل الدورة الثامنة عشرة من المهرجان الدولي إلى موعد لاحق، بسبب تطبيق الإجراءات الاحترازية المتعلقة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".
ونقلت صحيفة هسبريس، مساء اليوم الثلاثاء، عن جمعية "المبادرة الثقافية" المغربية، المنظمة للحدث الثقافي السينمائي، أن المهرجان الذي كان من المقرر تنظيمه خلال الفترة ما بين 16 - 21 مايو/أيار الجاري، تم تأجيله إلى الفترة ما بين 13 - 18 يونيو/حزيران 2022.
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ويشار إلى أن المهرجان الدولي للسينما والهجرة بأكادير قد اختار مجموعة من الأفلام الدولية الروائية الجديدة، وكذلك اختار مجموعة من الأفلام الطويلة والقصيرة مرتبطة بـ"تيمة الهجرة"، فضلا عن اختياره أفلاما أخرجها المهاجرون خلال السنتين الماضيتين.
ومن المعروف أن المهرجان المغربي ينظمه الوزارة المكلفة بالجالية المغربية بالخارج، ومجلس الجالية المغربية بالخارج، إضافة إلى المركز السينمائى المغربي، بالتنسيق مع ولاية جهة سوس ماسة، والمجلس الجهوي لسوس ماسة، ومجلس عمالة أكادير-إدوتنان، والجماعة الترابية لأكادير.
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