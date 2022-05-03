https://arabic.sputniknews.com/20220503/بريطانيا-تتبرع-بـ13-عربة-مدرعة-لأوكرانيا-بزعم-المساعدة-بعمليات-الإجلاء-1061825369.html
بريطانيا تتبرع بـ13 عربة مدرعة لأوكرانيا بزعم المساعدة بعمليات الإجلاء
بريطانيا تتبرع بـ13 عربة مدرعة لأوكرانيا بزعم المساعدة بعمليات الإجلاء
أعلنت وزارة الخارجية البريطانية، اليوم الثلاثاء، أن المملكة المتحدة ستتبرع بـ13 عربة مدرعة إلى أوكرانيا للمساعدة في إجلاء المدنيين من مناطق الصراع، بحسب... 03.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-03T20:38+0000
2022-05-03T20:38+0000
2022-05-03T20:38+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
العالم
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موسكو – سبوتنيك. وقالت الخارجية البريطانية، في بيان اليوم الثلاثاء، إن "المملكة المتحدة ترسل أسطولا من 13 عربة مدرعة واقية إلى أوكرانيا لإجلاء الناس بأمان من المناطق التي تعرضت للقصف في شرق البلاد"، مضيفة أنه "سيتم إرسال المركبات بناءً على طلب من كييف".هذا وتواصل القوات الروسية وقوات الدفاع الشعبي في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، منذ 24 فبراير/شباط الماضي، تحرير أراضي دونباس، ضمن العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، الهادفة إلى حماية السكان من بطش القوات الأوكرانية والمجموعات القومية المتشددة.وفي 25 مارس/آذار الماضي، أكملت القوات المسلحة الروسية المهام الرئيسية للمرحلة الأولى من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا؛ حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية للقوات الأوكرانية.ووجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بضرورة إحكام الطوق على منطقة "آزوفستال" الصناعية، وعدم الإقدام على اقتحام المكان، للحفاظ على حياة العسكريين الروس.
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العالم
بريطانيا تتبرع بـ13 عربة مدرعة لأوكرانيا بزعم المساعدة بعمليات الإجلاء
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أعلنت وزارة الخارجية البريطانية، اليوم الثلاثاء، أن المملكة المتحدة ستتبرع بـ13 عربة مدرعة إلى أوكرانيا للمساعدة في إجلاء المدنيين من مناطق الصراع، بحسب المزاعم.
موسكو – سبوتنيك. وقالت الخارجية البريطانية، في بيان اليوم الثلاثاء، إن "المملكة المتحدة ترسل أسطولا من 13 عربة مدرعة واقية إلى أوكرانيا لإجلاء الناس بأمان من المناطق التي تعرضت للقصف في شرق البلاد"، مضيفة أنه "سيتم إرسال المركبات بناءً على طلب من كييف".
وأوضحت الخارجية البريطانية أن "المركبات، التي تم التبرع بها من أسطول مكتب الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية، ستبدأ في الوصول إلى شرق أوكرانيا في الأيام المقبلة مع فرق لوجستية تابعة للحكومة البريطانية تعمل مع شركاء على الأرض لإرسالها في أسرع وقت ممكن".
هذا وتواصل القوات الروسية وقوات الدفاع الشعبي في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، منذ 24 فبراير/شباط الماضي، تحرير أراضي دونباس، ضمن العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، الهادفة إلى حماية السكان من بطش القوات الأوكرانية والمجموعات القومية المتشددة.
وفي 25 مارس/آذار الماضي، أكملت القوات المسلحة الروسية المهام الرئيسية للمرحلة الأولى من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا؛ حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية للقوات الأوكرانية.
وأعلن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، الخميس الماضي، تحرير مدينة ماريوبول بإقليم دونباس، التي وصفها بأنها "عاصمة كتيبة آزوف" الأوكرانية للنازيين الجدد؛ مشيرا إلى أن المسلحين حوصروا في منطقة مصنع "آزوفستال".
ووجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بضرورة إحكام الطوق على منطقة "آزوفستال" الصناعية، وعدم الإقدام على اقتحام المكان، للحفاظ على حياة العسكريين الروس.