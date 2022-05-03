https://arabic.sputniknews.com/20220503/بعد-إعلان-زيلنسكي-استعداده-لبحث-وضع-الحياد-هل-دخلت-أزمة-أوكرانيا-منعطفا-جديدا-1061817036.html

بعد إعلان زيلينسكي استعداده لبحث وضع الحياد... هل دخلت أزمة أوكرانيا منعطفا جديدا؟

بعد إعلان زيلينسكي استعداده لبحث وضع الحياد... هل دخلت أزمة أوكرانيا منعطفا جديدا؟

في مقابلة حصرية مع قناة "العربية"، قال الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، إنه "مستعد للنظر في طلب روسيا بالحياد، شريطة الحصول على ضمانات أمنية من دول معينة". 03.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-03T13:12+0000

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2022-05-03T13:12+0000

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بعد إعلان زيلنسكي استعداده لبحث وضع الحياد.. هل دخلت أزمة أوكرانيا منعطفا جديدا؟ حلقة برنامج "بوضوح" حول الأزمة الأوكرانية

واعتبر الرئيس الأوكراني أن هذه الضمانات ضرورية "حتى لا تكون الاتفاقات فارغة من المضمون، وبحيث يكون الاتفاق جيد، وتقبله روسيا"، مشيرا إلى أن أي اتفاق "سيتم طرحه للاستفتاء، وسيتخذ المجتمع الأوكراني القرار المناسب فيه".في الأثناء نقلت وسائل إعلام غربية عن سفير الولايات المتحدة لدى منظمة الأمن والتعاون الأوروبي، مايكل كاربتنر، قوله إن "روسيا تحضر لاستفتاء حول ضم جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك في وقت ما منتصف شهر مايو/أيار الجاري".وفي حديثه لـ"سبوتنيك"، قال خبير الشؤون الروسية أديب السيد، إهن "سبق وطرح وضع الحياد، خلال مفاوضات إسطنبول، والتزمت به أوكرانيا كتابة، لكن زيلينسكي تراجع، وهذا يعود إلى تدفق الأسلحة الفتاكة لأوكرانيا بشكل غير مسبوق، وإلى الضغوط التي تمارسها لندن وواشنطن على الرئيس الأوكراني لإرغامه على عدم التوقيع على أي تفاهمات مع روسيا".وأكد نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية مختار غباشي أن "الأمور تجاوزت الآن قضية حياد أوكرانيا، لأن شكل الحروب بالوكالة التي يمارسها الغرب عبر الساحة الأوكرانية مسألة أغضبت الروس جدا، وأصبح يتعين الآن أن تكون أوكرانيا في عباءة موسكو ضمن البعد الاستراتيجي لروسيا"، معتبرا أننا "أمام إرهاصات حقيقية لحرب عالمية، حيث يعلم حلف الناتو والاتحاد الأوروبي أن انضمام بعض الدول للحلف أمر مستحيل، وقد بدأت الآن مغازلة دول مثل فنلندا والسويد ، وتواتر الحديث منذ أيام عن طلبات انضمام الدولتين للحلف وهي مسألة لن تمر بسهولة".وأكد الخبير أن "الجيش الروسي نجح في السيطرة على النقاط البحرية على البحر الأسود ما بدل المعطيات الجيوبوليتيكية التي كانت تعتبر أمريكا قوة بحرية وروسيا قوة برية فحسب".إعداد وتقديم : جيهان لطفي

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