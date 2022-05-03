https://arabic.sputniknews.com/20220503/بعد-انسحابها-المذل-من-أفغانستانهل-تفكر-الولايات-المتحدة-بالعودة-إلى-آسيا-1061815950.html
بعد انسحابها المذل من أفغانستان…هل تفكر الولايات المتحدة بالعودة إلى آسيا
بعد انسحابها المذل من أفغانستان…هل تفكر الولايات المتحدة بالعودة إلى آسيا
تحدث موقع CGTN الصيني عن محاولة الناتو زعزعة استقرار منطقة آسيا والمحيط الهادئ، من أجل ضمان هيمنة الولايات المتحدة على العالم، حيث أن حلف شمال الأطلسي يصنف... 03.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-03T12:45+0000
2022-05-03T12:45+0000
2022-05-03T12:45+0000
راديو
أين الحقيقة؟
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بعد انسحابها المذل من أفغانستان…هل تفكر الولايات المتحدة بالعودة إلى آسيا
بعد انسحابها المذل من أفغانستان…هل تفكر الولايات المتحدة بالعودة إلى آسيا
وقد أثار الانسحاب الأمريكي الكارثي من أفغانستان انتقادات كبيرة وفي بعض الأحيان توبيخا لاذعا حيال السياسة الخارجية الأمريكية، لكنه أثار أيضا الكثير من الشكوك إزاء نوايا واشنطن لاستعادة زعامتها في المستقبل.فكيف تنظر الصين إلى استراتيجية الولايات المتحدة في آسيا؟عن هذا الموضوع، يقول ضيف برنامج "أين الحقيقة"، على أثير راديو "سبوتنيك" أستاذ الفكر السياسي الدكتور عصام الفيلي:وأضاف الفيلي:التفاصيل في الملف الصوتي...
سبوتنيك عربي
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2022
ضياء حسون
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ضياء حسون
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102407/88/1024078836_591:92:1331:833_100x100_80_0_0_09304ead0243a10fd66f32b6587e8863.png
الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ضياء حسون
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102407/88/1024078836_591:92:1331:833_100x100_80_0_0_09304ead0243a10fd66f32b6587e8863.png
راديو, أين الحقيقة؟, аудио
بعد انسحابها المذل من أفغانستان…هل تفكر الولايات المتحدة بالعودة إلى آسيا
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تحدث موقع CGTN الصيني عن محاولة الناتو زعزعة استقرار منطقة آسيا والمحيط الهادئ، من أجل ضمان هيمنة الولايات المتحدة على العالم، حيث أن حلف شمال الأطلسي يصنف نفسه على أنه تحالف "دفاعي"، لكنه في الوقت نفسه يتوسع بشكل مكثف ويشعل نار الصراعات العسكرية، وفقا للموقع.
وقد أثار الانسحاب الأمريكي الكارثي من أفغانستان انتقادات كبيرة وفي بعض الأحيان توبيخا لاذعا حيال السياسة الخارجية الأمريكية، لكنه أثار أيضا الكثير من الشكوك إزاء نوايا واشنطن لاستعادة زعامتها في المستقبل.
فكيف تنظر الصين إلى استراتيجية الولايات المتحدة في آسيا؟
عن هذا الموضوع، يقول ضيف برنامج "أين الحقيقة
"، على أثير راديو "سبوتنيك
" أستاذ الفكر السياسي الدكتور عصام الفيلي:
"الموقف الأوروبي تجاه الأزمة الأوكرانية والعقوبات المفروضة على روسيا، هو أمر تراه الصين بمثابة خطر محدق قادم إليها، خاصة وأن الصين ترى في آسيا منطقة نفوذ لها وتمتلك فيها العديد من الملفات العالقة كقضية تايوان، والمسألة لا تتعلق بتهديد سياسي للصين في آسيا، وإنما توجد هناك تهديدات اقتصادية تتمثل بقوى صاعدة كالهند، وكذلك وجود دول مثل بنغلاديش التي تتوفر فيها الأيدي العاملة الرخيصة، الأمر الذي يدفع الشركات الغربية إلى التحول من الصين باتجاه هذه الدول، لذلك تخشى الصين من هذا التمدد الأمريكي نحو دول آسيا، التي تراها الصين منطقة خاصة بها ولا تريد لأحد منافستها فيها".
"لا تحصر الصين منطقة نفوذها في شرق آسيا فقط، وإنما زاحمت الولايات المتحدة في إيران، وكذلك تفكر اليوم جديا بالعراق، كما تحركت أيضا باتجاه دول الخليج، وهي تحاول تشكيل حلف مع روسيا لتقسيم مناطق النفوذ، كما ان الصين ترسل رسائل مفادها أنها لن تقف مكتوفة الأيدي أمام أي تحرك أمريكي بهذا الاتجاه، وعلى هذا الأساس فقد نشهد تحركا صينيا باتجاه تايوان وبعض المناطق الأخرى في آسيا".
التفاصيل في الملف الصوتي...