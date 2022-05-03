بعد تسريب أثار ضجة... كيف رد قائد الجيش الليبي خليفة حفتر على شائعات وفاته؟
07:47 GMT 03.05.2022 (تم التحديث: 07:49 GMT 03.05.2022)
© Sputnik . Vladimir Astapkovitch / الذهاب إلى بنك الصور قائد الجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر خلال لقائه سيرغي لافروف في موسكو
© Sputnik . Vladimir Astapkovitch/
دحض قائد الجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، التقارير التي زعمت على مدار اليومين الماضيين وفاته إثر إصابته بجلطة.
وأدى المشير خليفة حفتر صلاة العيد، أمس، وسط تجمع أجواء احتفالية نظمها شباب مدينة بنغازي شرقي ليبيا، حيث حرص المشاركون في الاحتفال والصلاة على التسابق لتحية وتهنئة قائد الجيش.
وكان اللواء أحمد العريبي، مدير إدارة الاستخبارات العسكرية الأسبق وعميد بلدية بنغازي سابقا، فنّد أنباء تداولتها مواقع وحسابات ليبية عن وفاة قائد الجيش المشير خليفة حفتر.
واستنكر العريبي بشدة الزج باسمه خلال مكالمة مسربة بين صيدلاني في طرابلس يدعى عثمان ميلاد الورفلي، مع آمر اللواء الـ53 التابع لوزارة الدفاع في حكومة عبد الحميد الدبيبة تم خلالها الإشارة لوفاة حفتر.
فيديو > اللواء احمد العريبي مدير ادارة الاستخبارات العسكرية الاسبق يستنكر ورود اسمه من قبل صيدلاني بـ #طرابلس يدعى عثمان ميلاد الورفلي يروج لخبر "موت حفتر" في مكالمة مسربة (مرفقة بالفيديو) بينه وبين احمد هاشم آمر اللواء 53 بمصراتة التابع لوزارة الدفاع وأركان حكومة الوحدة. #ليييا pic.twitter.com/cS8mc1kHKF— صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) May 1, 2022
وقال العريبي في فيديو بثته وسائل إعلام ليبية: "أنفي ما تم تداوله في المواقع الفاسدة التابعة لتنظيم جماعة الإخوان بخصوص هذا الموضوع"، مشيرا إلى أنه علم بذلك من خلال بعض الاتصالات التي تلقاها من "أصدقاء وشرفاء وطنيين"، على حد وصفه.