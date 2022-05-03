https://arabic.sputniknews.com/20220503/بعد-قرار-السيسي-بعلاجه-على-نفقة-الدولة-سمير-صبري-يغادر-المستشفى-ويقضي-العيد-في-منزله-1061821883.html

بعد قرار السيسي بعلاجه على نفقة الدولة... سمير صبري يغادر المستشفى ويقضي "العيد" في منزله

بعد قرار السيسي بعلاجه على نفقة الدولة... سمير صبري يغادر المستشفى ويقضي "العيد" في منزله

غادر الفنان المصري سمير صبري، المستشفى، منذ يومين بعد تحسن حالته الصحية من الناحيتين، النفسية والبدنية. 03.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-03T16:23+0000

2022-05-03T16:23+0000

2022-05-03T16:23+0000

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ونقل الموقع الإلكتروني اليوم السابع، مساء اليوم الثلاثاء، عن مصدر مقرب من سمير صبري أن الفنان المصري حالته في تحسن مستمر من الناحيتين، النفسية والبدنية، وغادر المستشفى منذ يومين فقط.وأكد المصدر أن صبري يقضى إجازة عيد الفطر في منزله بمدينة الإسكندرية (شمالي العاصمة المصرية القاهرة) بعد تحسن حالته الصحية، وهو ما بدا عليه، مؤخرا.وكان الفنان والإعلامي المصري سمير صبري، قد عبَّر الشهر الماضي عن سعادته البالغة باهتمام الجمهور به، مؤكدا أن الدعوات التي طالته بعد مرضه قد شدَّت من أزره ورفعت من روحه المعنوية والنفسية.وكان سمير صبري قد تعرض لأزمة صحية نُقل على إثرها إلى إحدى المستشفيات، بعد معاناته من مشاكل فى القلب، التي نتجت عن إصابته بمرض السرطان.ويذكر أنه في السادس والعشرين من شهر شباط/فبراير الماضي، أصدر الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، قرارا بعلاج الفنان سمير صبري على نفقة الدولة، إثر أزمة صحية عانى منها الأخير.وأعربت نقابة المهن التمثيلية، عن شكرها وتقديرها للرئيس عبدالفتاح السيسي لاهتمامه بالحالة الصحية للفنان الكبير.وقالت النقابة في بيان لها: "بيان من فناني مصر.. إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، باسمي وباسم جموع فناني مصر أتقدم بأسمى آيات الشكر والعرفان لفخامة رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أمر برعايته السامية للفنان سمير صبري، مؤكدا على موقفه الداعم للفن والفنانين المصريين الذين أعلن فخامته شمولهم برعايته ليعكس رؤيته المستنيرة لدور الفنون في النهوض بثقافة الشعوب وبناء الإنسان".تجدر الإشارة إلى أن الفنان المصري سمير صبري عانى من أزمة صحية في القلب أجرى على إثرها عملية جراحية.وكان سمير صبري قد طلب من جمهوره الدعاء له، لخضوعه لعملية جراحية صعبة في القلب خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك في أكثر من مداخلة هاتفية بالبرامج الفضائية خلال اليومين الماضيين.

https://arabic.sputniknews.com/20211127/دنيا-سمير-غانم-تكشف-عن-معلومة-بشأن-سمير-صبري-لا-يعرفها-الكثيرون-1053335573.html

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أخبار الفنانين في مصر, مصر, مجتمع, الرئيس عبدالفتاح السيسي