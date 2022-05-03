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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220503/بوتين-وماكرون-يناقشان-هاتفيا-الأوضاع-في-أوكرانيا---1061812366.html
بوتين وماكرون يناقشان هاتفيا الأوضاع في أوكرانيا
بوتين وماكرون يناقشان هاتفيا الأوضاع في أوكرانيا
أعلنت الرئاسة الفرنسية، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس إيمانويل ماكرون سوف يجري اتصالا هاتفيا في وقت لاحق اليوم مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حيث يناقشان الأوضاع... 03.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-03T09:58+0000
2022-05-03T09:58+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
العالم
روسيا
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وأوضحت وكالة الأنباء الصحافية الفرنسية أن ماكرون سوف يتحدث هاتفيا مع بوتين في تمام الساعة 10 صباحا بتوقيت غرينتش، حيث يناقشان الأوضاع في أوكرانيا، في أول اتصال هاتفي بينهما منذ 29 آذار/مارس الماضي.تأتي المكالمة الهاتفية عقب مناقشات جمعت ماكرون بالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، السبت الماضي، وبعد أكثر من شهرين على بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، والتي حددت موسكو أهدافها المتمثلة في نزع السلاح من أوكرانيا والقضاء على التوجهات النازية في هذا البلد، وحماية مواطني جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين.
https://arabic.sputniknews.com/20220425/بوتين-يرسل-برقية-تهنئة-إلى-ماكرون-بمناسبة-إعادة-انتخابه-رئيسا-لفرنسا-1061572109.html
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العالم, روسيا

بوتين وماكرون يناقشان هاتفيا الأوضاع في أوكرانيا

09:58 GMT 03.05.2022
© Sputnik . Russian Presidential Press Office / الذهاب إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال محادثات في الكرملين، روسيا 7 فبراير 2022
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال محادثات في الكرملين، روسيا 7 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.05.2022
© Sputnik . Russian Presidential Press Office
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أعلنت الرئاسة الفرنسية، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس إيمانويل ماكرون سوف يجري اتصالا هاتفيا في وقت لاحق اليوم مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حيث يناقشان الأوضاع في أوكرانيا.
وأوضحت وكالة الأنباء الصحافية الفرنسية أن ماكرون سوف يتحدث هاتفيا مع بوتين في تمام الساعة 10 صباحا بتوقيت غرينتش، حيث يناقشان الأوضاع في أوكرانيا، في أول اتصال هاتفي بينهما منذ 29 آذار/مارس الماضي.
تأتي المكالمة الهاتفية عقب مناقشات جمعت ماكرون بالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، السبت الماضي، وبعد أكثر من شهرين على بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، والتي حددت موسكو أهدافها المتمثلة في نزع السلاح من أوكرانيا والقضاء على التوجهات النازية في هذا البلد، وحماية مواطني جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون - سبوتنيك عربي, 1920, 25.04.2022
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