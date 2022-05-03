https://arabic.sputniknews.com/20220503/بوتين-يشير-لماكرون-إلى-تجاهل-الدول-الأوروبية-لجرائم-الحرب-التي-ترتكبها-القوات-الأوكرانية-1061817672.html

بوتين يشير لماكرون إلى تجاهل الدول الأوروبية لجرائم الحرب التي ترتكبها القوات الأوكرانية

بوتين يشير لماكرون إلى تجاهل الدول الأوروبية لجرائم الحرب التي ترتكبها القوات الأوكرانية

أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، أثناء مكالمة هاتفية مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، إلى تجاهل الدول الأوروبية لجرائم الحرب التي ترتكبها... 03.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-03T13:30+0000

2022-05-03T13:30+0000

2022-05-03T13:44+0000

العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس

روسيا

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وأعرب ماكرون لبوتين عن قلقه بشأن مشكلة ضمان الأمن الغذائي العالمي، لكن بوتين أكد أن المشاكل المتعلقة بالأمن الغذائي العالمي ناجمة في المقام الأول عن العقوبات الغربية.كما جاء في بيان الكرملين: "بوتين أطلع ماكرون خلال المكالمة الهاتفية على التقدم المحرز في العملية الخاصة لحماية دونباس وإجلاء المدنيين من آزوفستال".وأكد الرئيس الروسي أنه على الرغم من عدم رغبة نظام كييف بالحل السلمي، إلا أن الجانب الروسي لا يزال مفتوحا للحوار.كشفت شبكة "بي إف إم" الفرنسية، اليوم الثلاثاء، أن المكالمة الهاتفية التي أجريت في وقت سابق اليوم بين الرئيسين الفرنسي إيمانويل ماكرون والروسي فلاديمير بوتين، استمرت لأكثر من ساعتين.وأوضحت الشبكة التلفزيونية الفرنسية أن أول محادثة هاتفية بين الرئيسين منذ نهاية آذار/مارس الماضي "استمرت لمدة ساعتين وعشر دقائق".

https://arabic.sputniknews.com/20220503/إعلام-المحادثة-الهاتفية-بين-ماكرون-وبوتين-تستمر-لأكثر-من-ساعتين-1061815868.html

https://arabic.sputniknews.com/20220503/ماكرون-يستقبل-سرا-رئيسا-سابقا-في-قصره-قبل-محادثة-بوتين-1061815680.html

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