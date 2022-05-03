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بوتين يشير لماكرون إلى تجاهل الدول الأوروبية لجرائم الحرب التي ترتكبها القوات الأوكرانية
Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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https://arabic.sputniknews.com/20220503/بوتين-يشير-لماكرون-إلى-تجاهل-الدول-الأوروبية-لجرائم-الحرب-التي-ترتكبها-القوات-الأوكرانية-1061817672.html
بوتين يشير لماكرون إلى تجاهل الدول الأوروبية لجرائم الحرب التي ترتكبها القوات الأوكرانية
بوتين يشير لماكرون إلى تجاهل الدول الأوروبية لجرائم الحرب التي ترتكبها القوات الأوكرانية
أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، أثناء مكالمة هاتفية مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، إلى تجاهل الدول الأوروبية لجرائم الحرب التي ترتكبها... 03.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-03T13:30+0000
2022-05-03T13:44+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
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وأعرب ماكرون لبوتين عن قلقه بشأن مشكلة ضمان الأمن الغذائي العالمي، لكن بوتين أكد أن المشاكل المتعلقة بالأمن الغذائي العالمي ناجمة في المقام الأول عن العقوبات الغربية.كما جاء في بيان الكرملين: "بوتين أطلع ماكرون خلال المكالمة الهاتفية على التقدم المحرز في العملية الخاصة لحماية دونباس وإجلاء المدنيين من آزوفستال".وأكد الرئيس الروسي أنه على الرغم من عدم رغبة نظام كييف بالحل السلمي، إلا أن الجانب الروسي لا يزال مفتوحا للحوار.كشفت شبكة "بي إف إم" الفرنسية، اليوم الثلاثاء، أن المكالمة الهاتفية التي أجريت في وقت سابق اليوم بين الرئيسين الفرنسي إيمانويل ماكرون والروسي فلاديمير بوتين، استمرت لأكثر من ساعتين.وأوضحت الشبكة التلفزيونية الفرنسية أن أول محادثة هاتفية بين الرئيسين منذ نهاية آذار/مارس الماضي "استمرت لمدة ساعتين وعشر دقائق".
https://arabic.sputniknews.com/20220503/إعلام-المحادثة-الهاتفية-بين-ماكرون-وبوتين-تستمر-لأكثر-من-ساعتين-1061815868.html
https://arabic.sputniknews.com/20220503/ماكرون-يستقبل-سرا-رئيسا-سابقا-في-قصره-قبل-محادثة-بوتين-1061815680.html
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روسيا

بوتين يشير لماكرون إلى تجاهل الدول الأوروبية لجرائم الحرب التي ترتكبها القوات الأوكرانية

13:30 GMT 03.05.2022 (تم التحديث: 13:44 GMT 03.05.2022)
© Sputnik . Алексей Дружинин / الذهاب إلى بنك الصورالرئيس فلاديمير بوتين يجري مكالمة هاتفية
الرئيس فلاديمير بوتين يجري مكالمة هاتفية - سبوتنيك عربي, 1920, 03.05.2022
© Sputnik . Алексей Дружинин
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أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، أثناء مكالمة هاتفية مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، إلى تجاهل الدول الأوروبية لجرائم الحرب التي ترتكبها القوات الأوكرانية.
وأعرب ماكرون لبوتين عن قلقه بشأن مشكلة ضمان الأمن الغذائي العالمي، لكن بوتين أكد أن المشاكل المتعلقة بالأمن الغذائي العالمي ناجمة في المقام الأول عن العقوبات الغربية.
كما جاء في بيان الكرملين: "بوتين أطلع ماكرون خلال المكالمة الهاتفية على التقدم المحرز في العملية الخاصة لحماية دونباس وإجلاء المدنيين من آزوفستال".
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يحضرون اجتماعًا لقادة رباعي نورماندي في قصر الإليزيه في باريس - سبوتنيك عربي, 1920, 03.05.2022
إعلام: المحادثة الهاتفية بين ماكرون وبوتين تستمر لأكثر من ساعتين
12:39 GMT
وأكد الرئيس الروسي أنه على الرغم من عدم رغبة نظام كييف بالحل السلمي، إلا أن الجانب الروسي لا يزال مفتوحا للحوار.
كشفت شبكة "بي إف إم" الفرنسية، اليوم الثلاثاء، أن المكالمة الهاتفية التي أجريت في وقت سابق اليوم بين الرئيسين الفرنسي إيمانويل ماكرون والروسي فلاديمير بوتين، استمرت لأكثر من ساعتين.
وأوضحت الشبكة التلفزيونية الفرنسية أن أول محادثة هاتفية بين الرئيسين منذ نهاية آذار/مارس الماضي "استمرت لمدة ساعتين وعشر دقائق".
إيمانويل ماكرون رئيسا لفرنسا لولاية ثانية - سبوتنيك عربي, 1920, 03.05.2022
ماكرون يستقبل سرا رئيسا سابقا في قصره قبل محادثة بوتين
12:31 GMT
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس13:29 GMT
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