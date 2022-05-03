https://arabic.sputniknews.com/20220503/بوريل-الحزمة-السادسة-من-العقوبات-ضد-روسيا-تستهدف-البنوك-وواردات-النفط-1061819486.html
بوريل: الحزمة السادسة من العقوبات ضد روسيا تستهدف البنوك وواردات النفط
بوريل: الحزمة السادسة من العقوبات ضد روسيا تستهدف البنوك وواردات النفط
أكد مفوض الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أن الاتحاد الأوروبي يعمل على فرض الحزمة السادسة من العقوبات ضد روسيا، والتي ستشمل فصل مزيد من البنوك... 03.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-03T14:47+0000
2022-05-03T14:47+0000
2022-05-03T14:47+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
العالم
أخبار الاتحاد الأوروبي
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104367/71/1043677138_0:66:2455:1446_1920x0_80_0_0_d213cdac1bb98230742deb79374be72e.jpg
القاهرة - سبوتنيك. وقال بوريل، في تغريدة اليوم الثلاثاء: "نعمل على الحزمة السادسة من العقوبات التي تهدف لفصل مزيد من البنوك من نظام (سويفت)، وإدراج الجهات الفاعلة في المعلومات المضللة والتصدي لواردات النفط".يُذكر أنه منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا في 24 شباط/فبراير الماضي، فرضت الدول الغربية عقوبات غير مسبوقة على روسيا، مسّت القطاعين المالي والاقتصادي، وشملت حظر التعامل عبر نظام "سويفت" للمعاملات المصرفية الدولية وتجميد أصول المصرف المركزي الروسي في الدول الغربية وكذلك إغلاق الأجواء أمام الطيران الروسي، في محاولة للضغط على موسكو لوقف عملياتها العسكرية في الأراضي الأوكرانية.
https://arabic.sputniknews.com/20220502/وزيرة-فرنسية-الاتحاد-الأوروبي-يعد-حزمة-جديدة-من-العقوبات-على-روسيا--1061798180.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104367/71/1043677138_0:0:2455:1841_1920x0_80_0_0_1c2007bd3010b47159b09c4695b26fd3.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار الاتحاد الأوروبي, روسيا
بوريل: الحزمة السادسة من العقوبات ضد روسيا تستهدف البنوك وواردات النفط
تابعنا عبر
أكد مفوض الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أن الاتحاد الأوروبي يعمل على فرض الحزمة السادسة من العقوبات ضد روسيا، والتي ستشمل فصل مزيد من البنوك من نظام "سويفت" العالمي، فضلا عن عرقلة واردات النفط.
القاهرة - سبوتنيك. وقال بوريل، في تغريدة اليوم الثلاثاء: "نعمل على الحزمة السادسة من العقوبات
التي تهدف لفصل مزيد من البنوك من نظام (سويفت)، وإدراج الجهات الفاعلة في المعلومات المضللة والتصدي لواردات النفط".
يُذكر أنه منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا
في 24 شباط/فبراير الماضي، فرضت الدول الغربية عقوبات غير مسبوقة على روسيا، مسّت القطاعين المالي والاقتصادي، وشملت حظر التعامل عبر نظام "سويفت" للمعاملات المصرفية الدولية وتجميد أصول المصرف المركزي الروسي في الدول الغربية وكذلك إغلاق الأجواء أمام الطيران الروسي، في محاولة للضغط على موسكو لوقف عملياتها العسكرية في الأراضي الأوكرانية.