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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220503/بوريل-الحزمة-السادسة-من-العقوبات-ضد-روسيا-تستهدف-البنوك-وواردات-النفط-1061819486.html
بوريل: الحزمة السادسة من العقوبات ضد روسيا تستهدف البنوك وواردات النفط
بوريل: الحزمة السادسة من العقوبات ضد روسيا تستهدف البنوك وواردات النفط
أكد مفوض الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أن الاتحاد الأوروبي يعمل على فرض الحزمة السادسة من العقوبات ضد روسيا، والتي ستشمل فصل مزيد من البنوك... 03.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-03T14:47+0000
2022-05-03T14:47+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
العالم
أخبار الاتحاد الأوروبي
روسيا
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القاهرة - سبوتنيك. وقال بوريل، في تغريدة اليوم الثلاثاء: "نعمل على الحزمة السادسة من العقوبات التي تهدف لفصل مزيد من البنوك من نظام (سويفت)، وإدراج الجهات الفاعلة في المعلومات المضللة والتصدي لواردات النفط".يُذكر أنه منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا في 24 شباط/فبراير الماضي، فرضت الدول الغربية عقوبات غير مسبوقة على روسيا، مسّت القطاعين المالي والاقتصادي، وشملت حظر التعامل عبر نظام "سويفت" للمعاملات المصرفية الدولية وتجميد أصول المصرف المركزي الروسي في الدول الغربية وكذلك إغلاق الأجواء أمام الطيران الروسي، في محاولة للضغط على موسكو لوقف عملياتها العسكرية في الأراضي الأوكرانية.
https://arabic.sputniknews.com/20220502/وزيرة-فرنسية-الاتحاد-الأوروبي-يعد-حزمة-جديدة-من-العقوبات-على-روسيا--1061798180.html
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العالم, أخبار الاتحاد الأوروبي, روسيا

بوريل: الحزمة السادسة من العقوبات ضد روسيا تستهدف البنوك وواردات النفط

14:47 GMT 03.05.2022
© AP Photo / CHRISTIAN LUTZجوزيب بوريل رئيس الدبلوماسية الأوروبية
جوزيب بوريل رئيس الدبلوماسية الأوروبية - سبوتنيك عربي, 1920, 03.05.2022
© AP Photo / CHRISTIAN LUTZ
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أكد مفوض الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أن الاتحاد الأوروبي يعمل على فرض الحزمة السادسة من العقوبات ضد روسيا، والتي ستشمل فصل مزيد من البنوك من نظام "سويفت" العالمي، فضلا عن عرقلة واردات النفط.
القاهرة - سبوتنيك. وقال بوريل، في تغريدة اليوم الثلاثاء: "نعمل على الحزمة السادسة من العقوبات التي تهدف لفصل مزيد من البنوك من نظام (سويفت)، وإدراج الجهات الفاعلة في المعلومات المضللة والتصدي لواردات النفط".
يُذكر أنه منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا في 24 شباط/فبراير الماضي، فرضت الدول الغربية عقوبات غير مسبوقة على روسيا، مسّت القطاعين المالي والاقتصادي، وشملت حظر التعامل عبر نظام "سويفت" للمعاملات المصرفية الدولية وتجميد أصول المصرف المركزي الروسي في الدول الغربية وكذلك إغلاق الأجواء أمام الطيران الروسي، في محاولة للضغط على موسكو لوقف عملياتها العسكرية في الأراضي الأوكرانية.
الاتحاد الأوروبي - سبوتنيك عربي, 1920, 02.05.2022
وزيرة فرنسية: الاتحاد الأوروبي يعد حزمة جديدة من العقوبات على روسيا
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