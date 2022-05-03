https://arabic.sputniknews.com/20220503/بيان-من-المغرب-بعد-أنباء-عن-إقالة-مدرب-منتخبها-وحيد-خليلوزيتش-قبل-نهائيات-كأس-العالم-1061813739.html
بيان من المغرب بعد أنباء عن إقالة مدرب منتخبها وحيد خليلوزيتش قبل نهائيات كأس العالم
بيان من المغرب بعد أنباء عن إقالة مدرب منتخبها وحيد خليلوزيتش قبل نهائيات كأس العالم
أصدرت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، بيانًا ردت فيه على تقارير إعلامية، مفادها إقالة مدرب منتخبها البوسني الفرنسي وحيد خليلوزيتش الذي قاد "أسود الأطلس"... 03.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-03T11:07+0000
2022-05-03T11:07+0000
2022-05-03T11:07+0000
أخبار المغرب اليوم
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وقالت الجامعة، في بيان رسمي: "ردا على ما تداولته بعض المنابر الإلكترونية وما نشرته من أنباء زعمت أنه تم يوم الاثنين 02 مايو 2022، اتخاذ قرار إقالة الناخب الوطني السيد وحيد خليلوزيتش من طرف الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، وسعيا منا إلى تنوير الرأي العام ورفع كل لبس، فإنه لم يتم عقد أي اجتماع هذا اليوم بين رئيس الجامعة والناخب الوطني".وأشار البيان إلى أن خليلوزيتش "الذي مازال في عطلة خاصة خارج المغرب، سيلتحق بمركب محمد السادس لكرة القدم خلال الأسبوع الجاري كما تم الإعلان عنه مسبقا"، لافتا إلى أنه من المقرر عقد اجتماع حاسم بين الطرفين عقب عودة المدرب البوسني من إجازته سيتم خلاله تقرير مصيره على رأس الإدارة الفنية لـ"أسود الأطلس".وذكرت تقارير صحفية أن الاتحاد المغربي اتخذ قرار إقالة خليلوزيتش بسبب تصريحاته ردا على رئيس الاتحاد فوزي لقجع، بخصوص عودة المستبعدين حكيم زياش ونصير مزراوي إلى تشكيلة المنتخب الأول في أفق المشاركة في مونديال قطر نهاية العام الحالي.
https://arabic.sputniknews.com/20220313/حكيم-زياش-يجدد-رفضه-الانضمام-للمنتخب-المغربي-1059859779.html
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أخبار المغرب اليوم, بطولة كأس العالم 2022
بيان من المغرب بعد أنباء عن إقالة مدرب منتخبها وحيد خليلوزيتش قبل نهائيات كأس العالم
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أصدرت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، بيانًا ردت فيه على تقارير إعلامية، مفادها إقالة مدرب منتخبها البوسني الفرنسي وحيد خليلوزيتش الذي قاد "أسود الأطلس" إلى نهائيات مونديال 2022.
وقالت الجامعة، في بيان رسمي
: "ردا على ما تداولته بعض المنابر الإلكترونية وما نشرته من أنباء زعمت أنه تم يوم الاثنين 02 مايو 2022، اتخاذ قرار إقالة الناخب الوطني السيد وحيد خليلوزيتش من طرف الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، وسعيا منا إلى تنوير الرأي العام ورفع كل لبس، فإنه لم يتم عقد أي اجتماع هذا اليوم بين رئيس الجامعة والناخب الوطني".
وأشار البيان إلى أن خليلوزيتش "الذي مازال في عطلة خاصة خارج المغرب، سيلتحق بمركب محمد السادس لكرة القدم خلال الأسبوع الجاري كما تم الإعلان عنه مسبقا"، لافتا إلى أنه من المقرر عقد اجتماع حاسم بين الطرفين عقب عودة المدرب البوسني من إجازته سيتم خلاله تقرير مصيره على رأس الإدارة الفنية لـ"أسود الأطلس".
وذكرت تقارير صحفية أن الاتحاد المغربي اتخذ قرار إقالة خليلوزيتش بسبب تصريحاته ردا على رئيس الاتحاد فوزي لقجع، بخصوص عودة المستبعدين حكيم زياش ونصير مزراوي إلى تشكيلة المنتخب الأول في أفق المشاركة في مونديال قطر نهاية العام الحالي.