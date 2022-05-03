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https://arabic.sputniknews.com/20220503/تجمع-حاشد-لدعم-يوم-الدستور-الياباني-لتخلي-البلاد-عن-امتلاك-جيش---1061809458.html
تجمع حاشد لدعم "يوم الدستور الياباني" لتخلي البلاد عن امتلاك جيش
تجمع حاشد لدعم "يوم الدستور الياباني" لتخلي البلاد عن امتلاك جيش
انطلق تجمع حاشد لدعم ما يسمى بالمادة التاسعة "السلمية" من دستور البلاد، والتي بموجبها تتخلى اليابان عن امتلاك جيش كوسيلة لحل النزاعات الدولية، في وسط مدينة... 03.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-03T08:02+0000
2022-05-03T08:02+0000
العالم
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وأكد مراسل "سبوتنيك" أن المتظاهرين تجمعوا بعد ظهر يوم 3 مايو/أيار، في "يوم الدستور"، في حديقة أوجيماتشي بالقرب من محطة السكك الحديدية المركزية في أوساكا، حاملين ملصقات تدعو إلى السلام في المنطقة الآسيوية، ووقف جميع الأعمال العدائية في أوكرانيا، ومنع تعديل المادة التاسعة من دستور اليابان.ويخاطب رؤساء مختلف المنظمات غير الحكومية والجمعيات الطلابية الحضور في هذه المناسبة من كل عام.وفقا لآخر استطلاعات الرأي التي أجرتها وسائل الإعلام اليابانية، من 50% إلى 70% من سكان البلاد يؤيدون المادة التاسعة "السلمية" من الدستور، وفقا لمسح أجرته وكالة "إن إتش كيه"، أعرب 23% عن "دعمهم قوي" للمادة التاسعة، وقال 47% إنهم يوافقون على هذه المادة. بينما 26% لا يدعمونها"وفقا لنتائج استطلاع آخر أجرته وكالة "كيودو"، اتضح أنه على الرغم من زيادة التوترات الدولية، فإن عدد الذين يؤيدون تعديل الدستور لإصلاح وضع قوات الدفاع الذاتي فيه لم يتغير، هذا العام كان 50% من المستطلعين يؤيدون التعديل، بينما عارض 48% التعديل، لكن في العام الماضي، كان 51% من المستطلعين يؤيدون تعديل القانون، بينما كان 45% ضد التعديل.
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العالم

تجمع حاشد لدعم "يوم الدستور الياباني" لتخلي البلاد عن امتلاك جيش

08:02 GMT 03.05.2022
© Sputnik . Shizuo Kambayashiالجيش الياباني
الجيش الياباني - سبوتنيك عربي, 1920, 03.05.2022
© Sputnik . Shizuo Kambayashi
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انطلق تجمع حاشد لدعم ما يسمى بالمادة التاسعة "السلمية" من دستور البلاد، والتي بموجبها تتخلى اليابان عن امتلاك جيش كوسيلة لحل النزاعات الدولية، في وسط مدينة أوساكا.
وأكد مراسل "سبوتنيك" أن المتظاهرين تجمعوا بعد ظهر يوم 3 مايو/أيار، في "يوم الدستور"، في حديقة أوجيماتشي بالقرب من محطة السكك الحديدية المركزية في أوساكا، حاملين ملصقات تدعو إلى السلام في المنطقة الآسيوية، ووقف جميع الأعمال العدائية في أوكرانيا، ومنع تعديل المادة التاسعة من دستور اليابان.
ويخاطب رؤساء مختلف المنظمات غير الحكومية والجمعيات الطلابية الحضور في هذه المناسبة من كل عام.
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وفقا لآخر استطلاعات الرأي التي أجرتها وسائل الإعلام اليابانية، من 50% إلى 70% من سكان البلاد يؤيدون المادة التاسعة "السلمية" من الدستور، وفقا لمسح أجرته وكالة "إن إتش كيه"، أعرب 23% عن "دعمهم قوي" للمادة التاسعة، وقال 47% إنهم يوافقون على هذه المادة. بينما 26% لا يدعمونها"
وفقا لنتائج استطلاع آخر أجرته وكالة "كيودو"، اتضح أنه على الرغم من زيادة التوترات الدولية، فإن عدد الذين يؤيدون تعديل الدستور لإصلاح وضع قوات الدفاع الذاتي فيه لم يتغير، هذا العام كان 50% من المستطلعين يؤيدون التعديل، بينما عارض 48% التعديل، لكن في العام الماضي، كان 51% من المستطلعين يؤيدون تعديل القانون، بينما كان 45% ضد التعديل.
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