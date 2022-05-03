https://arabic.sputniknews.com/20220503/تركي-الفيصل-عن-زيارة-أردوغان-إلى-المملكة-تركيا-أدركت-أن-معاداة-السعودية-لا-تصب-بصالح-شعبها-1061807817.html

تركي الفيصل عن زيارة أردوغان إلى المملكة: تركيا أدركت أن معاداة السعودية لا تصب بصالح شعبها

تركي الفيصل عن زيارة أردوغان إلى المملكة: تركيا أدركت أن معاداة السعودية لا تصب بصالح شعبها

أعرب رئيس الاستخبارات السعودي السابق، تركي الفيصل، عن أمله بأن "تكون زيارة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إلى السعودية قد فتحت صفحة جديدة بالعلاقات بين... 03.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-03T07:11+0000

2022-05-03T07:11+0000

2022-05-03T07:11+0000

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أخبار تركيا اليوم

رجب طيب أردوغان

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وقال الفيصل، في مقابلة مع موقع عرب نيوز،: "آمل أن تكون قد فتحت صفحة جديدة بالعلاقات بين السعودية وتركيا، معربا عن اعتقاده بأن القيادة في تركيا أدركت أن "سياستها تجاه المملكة لم تخدم مصالح أو أهداف أحد والشعب التركي على وجه التحديد".وأضاف: "هناك روابط تاريخية تربطنا بتركيا ليس فقط على صعيد الجغرافيا بل أيضا على صعيد العلاقات الإنسانية والعلاقات الأسرية بين البلدين فجدتي كانت من أصول تركية أو شركسية في الواقع"، حسب قوله.وتابع الفيصل: "وعلى صعيد الوضع الاقتصادي العلاقات بين البلدين يجب أن تكون من الأفضل على صعيد المنفعة المتبادلة إن كان في التجارة أو المقاولات أو في المشاريع التطويرية أو في الاستثمارات السعودية في تركيا وما إلى ذلك، آمل أن كل تلك الأمور ستعود إلى طبيعتها في ظل عودة العلاقات إلى طبيعتها".وكان الرئيس التركي رجب طب أردوغان قد غادر الأراضي السعودية، يوم الجمعة الماضي، وذلك بعد أول زيارة يجريها للمملكة منذ 5 أعوام.وتوقع أردوغان تحسن العلاقات بين بلاده والسعودية، ووصولها إلى مستوى متميز جدا. جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلى بها عقب صلاة العيد في أحد مساجد إسطنبول، بحسب وكالة "الأناضول".وقال الرئيس التركي إن العلاقات بين أنقرة والرياض "سترتقي إلى مستوى متميز جدا"، موضحا أنه تم تناول هذا الأمر خلال المحادثات الثنائية مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

https://arabic.sputniknews.com/20220501/قرقاش-زيارات-أردوغان-للسعودية-والإمارات-خطوة-إيجابية--1061777327.html

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أخبار السعودية اليوم, أخبار تركيا اليوم, رجب طيب أردوغان