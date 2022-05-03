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https://arabic.sputniknews.com/20220503/تسلا-تسحب-14684-سيارة-من-الصين-بسبب-عيوب-في-البرامج-1061814011.html
تسلا تسحب 14684 سيارة من الصين بسبب عيوب في البرامج
تسلا تسحب 14684 سيارة من الصين بسبب عيوب في البرامج
قالت هيئة رقابة عالية الجودة في الصين، إن شركة صناعة السيارات الكهربائية تسلا بدأت بسحب 14684 سيارة من الصين بسبب عيوب في البرامج. 03.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-03T11:11+0000
2022-05-03T11:11+0000
العالم
شركة تسلا
الصين
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وتشمل عملية السحب سيارات من طراز 3 للأداء، والتي تم تصنيعها في الفترة ما بين 12 يناير/كانون الثاني 2019 و25 مارس/آذار 2022، منها 1850 مستوردة و12834 صُنعت في الصين، وفقًا لبيان صادر عن إدارة الدولة لتنظيم السوق، بحسب "chinadaily".وتكمن مشكلة تلك السيارات عند التبديل إلى وضع التتبع، حيث تظهر شاشات العرض المركزية قيمة السرعة دون وحدة السرعة (كم / ساعة) بسبب خطأ في البرنامج، مما قد يزيد من مخاطر الاصطدامات، وبالتالي يشكل مخاطر محتملة على السلامة، كما جاء في البيان.ووعد فرعا تسلا في بكين وشنغهاي بتحديث البرنامج على المركبات المسترجعة مجانًا.
https://arabic.sputniknews.com/20220129/تسلا-تطرح-ميزة-ترفيهية-لسياراتها-الكهربائية-داخل-الصين-فيديو-1057416871.html
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العالم, شركة تسلا, الصين

تسلا تسحب 14684 سيارة من الصين بسبب عيوب في البرامج

11:11 GMT 03.05.2022
© Tesla Motors / الذهاب إلى بنك الصورسيارة "تسلا" التي تعمل على الطاقة الكهربائية
سيارة تسلا التي تعمل على الطاقة الكهربائية - سبوتنيك عربي, 1920, 03.05.2022
© Tesla Motors
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قالت هيئة رقابة عالية الجودة في الصين، إن شركة صناعة السيارات الكهربائية تسلا بدأت بسحب 14684 سيارة من الصين بسبب عيوب في البرامج.
وتشمل عملية السحب سيارات من طراز 3 للأداء، والتي تم تصنيعها في الفترة ما بين 12 يناير/كانون الثاني 2019 و25 مارس/آذار 2022، منها 1850 مستوردة و12834 صُنعت في الصين، وفقًا لبيان صادر عن إدارة الدولة لتنظيم السوق، بحسب "chinadaily".
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وتكمن مشكلة تلك السيارات عند التبديل إلى وضع التتبع، حيث تظهر شاشات العرض المركزية قيمة السرعة دون وحدة السرعة (كم / ساعة) بسبب خطأ في البرنامج، مما قد يزيد من مخاطر الاصطدامات، وبالتالي يشكل مخاطر محتملة على السلامة، كما جاء في البيان.
ووعد فرعا تسلا في بكين وشنغهاي بتحديث البرنامج على المركبات المسترجعة مجانًا.
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