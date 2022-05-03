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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220503/تغطية-مباشرة-آخر-أخبار-العملية-العسكرية-الخاصة-لحماية-دونباس-1061806772.html
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس
تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف حماية دونباس ونزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا. 03.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-03T05:37+0000
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العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
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مروحيات مي-8 ترافق قوافل سيارات الجيش الروسي في أوكرانيا - سبوتنيك عربي

تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس

05:37 GMT 03.05.2022
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يتبع
تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف حماية دونباس ونزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
الجديد أولاًالقديم أولاً
06:09 GMT 03.05.2022
هجوم باستخدام أسلحة بيولوجية وكيميائية - سبوتنيك عربي, 1920, 03.05.2022
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا: تمويل الولايات المتحدة للبرامج البيولوجية في أوكرانيا تجاوز 224 مليون دولار
05:25 GMT
06:08 GMT 03.05.2022
شولتز يرفض القدوم إلى كييف لمقابلة زيلينسكي
أعلن المستشار الألماني، أولاف شولتز، يوم أمس الاثنين، عن رفضه الذهاب إلى أوكرانيا لمقابلة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.
وعلق شولز خلال مقابلة خاصة مع قناة " ZDF" الألمانية، عن إمكانية زيارة أوكرانيا، قائلا: "لن أذهب إلى كييف بعد رفض استقبال شتاينماير"، معتبرا ما حدث بالأمر المهم للغاية".
05:42 GMT 03.05.2022
المشاركون في اجتماع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على هامش الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة في مقر الأمم المتحدة في نيويورك بالولايات المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 03.05.2022
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
سفير روسيا في أنغولا: الغرب يبتز الدول الأفريقية لإدانة إجراءات موسكو في أوكرانيا
01:18 GMT
05:41 GMT 03.05.2022
الاتحاد الأوروبي: سيتم استبعاد بنوك روسية إضافية من نظام سويفت
أعلن مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، اليوم الثلاثاء، أن المزيد من البنوك الروسية، سيتم استبعادها من نظام "سويفت" للمعاملات المالية.
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