تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس

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تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف حماية دونباس ونزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
06:09 GMT 03.05.2022
06:08 GMT 03.05.2022
أعلن المستشار الألماني، أولاف شولتز، يوم أمس الاثنين، عن رفضه الذهاب إلى أوكرانيا لمقابلة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.
وعلق شولز خلال مقابلة خاصة مع قناة " ZDF" الألمانية، عن إمكانية زيارة أوكرانيا، قائلا: "لن أذهب إلى كييف بعد رفض استقبال شتاينماير"، معتبرا ما حدث بالأمر المهم للغاية".
وعلق شولز خلال مقابلة خاصة مع قناة " ZDF" الألمانية، عن إمكانية زيارة أوكرانيا، قائلا: "لن أذهب إلى كييف بعد رفض استقبال شتاينماير"، معتبرا ما حدث بالأمر المهم للغاية".
05:42 GMT 03.05.2022
05:41 GMT 03.05.2022
أعلن مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، اليوم الثلاثاء، أن المزيد من البنوك الروسية، سيتم استبعادها من نظام "سويفت" للمعاملات المالية.