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توفيق عبد الحميد يكشف الشرط الوحيد لتراجعه عن قرار الاعتزال
توفيق عبد الحميد يكشف الشرط الوحيد لتراجعه عن قرار الاعتزال
كشف الفنان المصري، توفيق عبد الحميد، اليوم الثلاثاء، عن الشرط الوحيد لتراجعه عن قراره الأخير بشأن اعتزاله الفن. 03.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-03T17:07+0000
2022-05-03T17:07+0000
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وذكر الموقع الإلكتروني في الفن، مساء اليوم الثلاثاء، أن عبد الحميد قد يتراجع عن قرار اعتزاله الفن الذي أعلنه قبل فترة، موضحا أن هذا التراجع مرهون بشرط واحد، ويتمثل في تحسن حالته الصحية.ونقل الموقع عن الحساب الرسمي لتوفيق عبد الحميد على "فيسبوك" توجيهه رسالة جديدة إلى جمهوره اعتذر فيها عن عدم ظهوره في أي حوارات صحفية أو لقاءات أو مقابلات تلفزيونية خلال الفترة المقبلة.ويذكر أن قرار توفيق عبد الحميد بالاعتزال قد جاء بعد مشاركته في مسلسل "يو تيرن"، الذي عرض خلال شهر رمضان الماضي، حيث كتب قبل الانتهاء من تصوير آخر مشاهده في المسلسل: "أيام معدودة وينتهي تصوير مسلسل يوتيرن على خير إن شاء الله، وأعلن بعدها اعتزال التمثيل نهائيا".ويشار إلى أن مسلسل "يوتيرن" من بطولة توفيق عبد الحميد، وريهام حجاج، وكريم قاسم، محمود حجازي، من إخراج سامح عبد العزيز، وتأليف أيمن سلامة، إنتاج جمال العدل.
https://arabic.sputniknews.com/20220411/بعد-مشاركته-في-يوتيرن-توفيق-عبد-الحميد-يعلن-اعتزاله-التمثيل-نهائيا-1061094075.html
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أخبار الفنانين في مصر, مصر, مجتمع

توفيق عبد الحميد يكشف الشرط الوحيد لتراجعه عن قرار الاعتزال

17:07 GMT 03.05.2022
CC0 / TerryPapoulias / pixabayكاميرا سينما
كاميرا سينما - سبوتنيك عربي, 1920, 03.05.2022
CC0 / TerryPapoulias / pixabay
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كشف الفنان المصري، توفيق عبد الحميد، اليوم الثلاثاء، عن الشرط الوحيد لتراجعه عن قراره الأخير بشأن اعتزاله الفن.
وذكر الموقع الإلكتروني في الفن، مساء اليوم الثلاثاء، أن عبد الحميد قد يتراجع عن قرار اعتزاله الفن الذي أعلنه قبل فترة، موضحا أن هذا التراجع مرهون بشرط واحد، ويتمثل في تحسن حالته الصحية.
نهر النيل، القاهرة، مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 11.04.2022
بعد مشاركته في "يوتيرن".. توفيق عبد الحميد يعلن اعتزاله التمثيل نهائيا
11 أبريل, 18:59 GMT
ونقل الموقع عن الحساب الرسمي لتوفيق عبد الحميد على "فيسبوك" توجيهه رسالة جديدة إلى جمهوره اعتذر فيها عن عدم ظهوره في أي حوارات صحفية أو لقاءات أو مقابلات تلفزيونية خلال الفترة المقبلة.

وقال الفنان المصري:" قرار الاعتزال قابل للتراجع، لكن هذا مرهون أولا بتحسن حالتي الصحية".

ويذكر أن قرار توفيق عبد الحميد بالاعتزال قد جاء بعد مشاركته في مسلسل "يو تيرن"، الذي عرض خلال شهر رمضان الماضي، حيث كتب قبل الانتهاء من تصوير آخر مشاهده في المسلسل: "أيام معدودة وينتهي تصوير مسلسل يوتيرن على خير إن شاء الله، وأعلن بعدها اعتزال التمثيل نهائيا".
ويشار إلى أن مسلسل "يوتيرن" من بطولة توفيق عبد الحميد، وريهام حجاج، وكريم قاسم، محمود حجازي، من إخراج سامح عبد العزيز، وتأليف أيمن سلامة، إنتاج جمال العدل.
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