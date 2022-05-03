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"حزب الله": سنبقى في الموقع المتقدم للدفاع عن لبنان
"حزب الله": سنبقى في الموقع المتقدم للدفاع عن لبنان
صرح نبيل قاووق، عضو المجلس المركزي في "حزب الله"، بأن "راية المقاومة ستبقى خفاقة رغم كيد الكائدين وسنبقى في الموقع المتقدم في الدفاع عن الجنوب ولبنان والأمة". 03.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-03T15:06+0000
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لبنان
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وأكد خلال زيارته عائلة "شيخ شهداء المقاومة الإسلامية"، الشيخ راغب حرب، أنه "لن نتهاون في أمن وسلامة وكرامة شعبنا"، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".وتابع: "جئنا إلى بيت المقاومة وشيخ شهدائها لنؤكد تمسكنا بنهجها ورايتها وموقفها".وأوضح: "بتمسكنا بنهج شيخ الشهداء سنجتاز كل المحن والأزمات وسننتصر وأن النصر صبر ساعة".
https://arabic.sputniknews.com/20220502/جعجع-يصف-حزب-الله-والتيار-الوطني-الحر-بـالمافيا-وتحالف-الفاسدين-والكذابين-1061804165.html
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لبنان, أخبار لبنان

"حزب الله": سنبقى في الموقع المتقدم للدفاع عن لبنان

15:06 GMT 03.05.2022
© AP Photo / Hassan Ammarأنصار "حزب الله" خلال الاشتباكات في حي الطيونة، بيروت، لبنان 14 أكتوبر 2021
أنصار حزب الله خلال الاشتباكات في حي الطيونة، بيروت، لبنان 14 أكتوبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.05.2022
© AP Photo / Hassan Ammar
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صرح نبيل قاووق، عضو المجلس المركزي في "حزب الله"، بأن "راية المقاومة ستبقى خفاقة رغم كيد الكائدين وسنبقى في الموقع المتقدم في الدفاع عن الجنوب ولبنان والأمة".
وأكد خلال زيارته عائلة "شيخ شهداء المقاومة الإسلامية"، الشيخ راغب حرب، أنه "لن نتهاون في أمن وسلامة وكرامة شعبنا"، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".
سمير جعجع - سبوتنيك عربي, 1920, 02.05.2022
جعجع يصف "حزب الله" والتيار الوطني الحر بـ"المافيا وتحالف الفاسدين والكذابين"
أمس, 20:03 GMT
وتابع: "جئنا إلى بيت المقاومة وشيخ شهدائها لنؤكد تمسكنا بنهجها ورايتها وموقفها".
وأوضح: "بتمسكنا بنهج شيخ الشهداء سنجتاز كل المحن والأزمات وسننتصر وأن النصر صبر ساعة".
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس13:29 GMT
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