https://arabic.sputniknews.com/20220503/حزب-الله-سنبقى-في-الموقع-المتقدم-للدفاع-عن-لبنان-1061820091.html
"حزب الله": سنبقى في الموقع المتقدم للدفاع عن لبنان
"حزب الله": سنبقى في الموقع المتقدم للدفاع عن لبنان
صرح نبيل قاووق، عضو المجلس المركزي في "حزب الله"، بأن "راية المقاومة ستبقى خفاقة رغم كيد الكائدين وسنبقى في الموقع المتقدم في الدفاع عن الجنوب ولبنان والأمة". 03.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-03T15:06+0000
2022-05-03T15:06+0000
2022-05-03T15:06+0000
لبنان
أخبار لبنان
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وأكد خلال زيارته عائلة "شيخ شهداء المقاومة الإسلامية"، الشيخ راغب حرب، أنه "لن نتهاون في أمن وسلامة وكرامة شعبنا"، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".وتابع: "جئنا إلى بيت المقاومة وشيخ شهدائها لنؤكد تمسكنا بنهجها ورايتها وموقفها".وأوضح: "بتمسكنا بنهج شيخ الشهداء سنجتاز كل المحن والأزمات وسننتصر وأن النصر صبر ساعة".
https://arabic.sputniknews.com/20220502/جعجع-يصف-حزب-الله-والتيار-الوطني-الحر-بـالمافيا-وتحالف-الفاسدين-والكذابين-1061804165.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
لبنان, أخبار لبنان
"حزب الله": سنبقى في الموقع المتقدم للدفاع عن لبنان
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صرح نبيل قاووق، عضو المجلس المركزي في "حزب الله"، بأن "راية المقاومة ستبقى خفاقة رغم كيد الكائدين وسنبقى في الموقع المتقدم في الدفاع عن الجنوب ولبنان والأمة".
وأكد خلال زيارته عائلة "شيخ شهداء المقاومة الإسلامية"، الشيخ راغب حرب، أنه "لن نتهاون في أمن وسلامة وكرامة شعبنا"، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".
وتابع: "جئنا إلى بيت المقاومة وشيخ شهدائها لنؤكد تمسكنا بنهجها ورايتها وموقفها".
وأوضح: "بتمسكنا بنهج شيخ الشهداء سنجتاز كل المحن والأزمات وسننتصر وأن النصر صبر ساعة".