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دبي تصبح أول جهة تنظيمية في عالم ميتافيرس
دبي تصبح أول جهة تنظيمية في عالم ميتافيرس
أصبحت هيئة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي أول جهة تنظيمية في العالم تظهر لأول مرة في ميتافيرس. 03.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-03T12:56+0000
2022-05-03T12:56+0000
العالم العربي
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
دبي
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أعلنت هيئة تنظيم الأصول الافتراضية "VARA" في دبي، عن دخولها إلى عالم ميتافيرس مع إنشاء "ميتا فيرس HQ" في العالم الافتراضي الديناميكي لـ "Sandbox"، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام".وبصفتها أول جهة تنظيمية في العالم تظهر لأول مرة في ميتا فيرس، تسعى VARA إلى ضمان أن المنظم يمكن الوصول إليه من قبل صناعته في بيئتهم، وتسهيل المشاركة التعاونية بين مقدمي خدمات الأصول الافتراضية العالميين (VASPs) وقادة الفكر الصناعي والعالميين السلطات التنظيمية.وتم إنشاء VARA لتوفير إطار تشغيل آمن وتقدمي لقطاع الأصول الافتراضية (VA) ليكون قادرًا على التوسع، مع ضمان حماية السوق والمستثمر، ويتوقع تنظيم المبادئ الحاكمة للخدمات والأنشطة، بدلاً من التطور المستمر المنتجات والتقنيات الأساسية.وتعكس هذه الخطوة الجريئة ثقة حكومة دبي في أن الأصول الافتراضية جزء لا يتجزأ من الاقتصاد الرقمي المستقبلي، واستعدادها لترسيخ الإمارة كعاصمة للأصول الافتراضية في العالم.وقال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي ورئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أثناء افتتاحه VARA MetaHQ on Sandbox: "تحتفظ دبي بمكانة رائدة في طليعة التحول التكنولوجي.. وتنضم VARA إلى ميتافيرس لتصبح أول سلطة حكومية في دبي وميتافيرس.. حيث تمثل VARA جهدًا جادًا لبناء قطاع اقتصادي جديد وقوي يساهم في اقتصاد الدولة ويخلق فرصًا استثمارية جديدة.. وبالتالي فإن وجودنا في ميتافيرس يمثل بداية مرحلة جديدة في مسيرة حكومة دبي نحو المستقبل. واحد سيكون له تأثير إيجابي على المدى الطويل".
https://arabic.sputniknews.com/20220501/قريبا-في-ميتافيرس-الإحساس-بمشاعر-حقيقية-بواسطة-الشفاة-واللسان-1061786070.html
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العالم العربي, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, دبي

دبي تصبح أول جهة تنظيمية في عالم ميتافيرس

12:56 GMT 03.05.2022
© Photo / Pixabay / Jacqueline Schmid بانوراما لمدينة دبي
بانوراما لمدينة دبي - سبوتنيك عربي, 1920, 03.05.2022
© Photo / Pixabay / Jacqueline Schmid
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أصبحت هيئة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي أول جهة تنظيمية في العالم تظهر لأول مرة في ميتافيرس.
أعلنت هيئة تنظيم الأصول الافتراضية "VARA" في دبي، عن دخولها إلى عالم ميتافيرس مع إنشاء "ميتا فيرس HQ" في العالم الافتراضي الديناميكي لـ "Sandbox"، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام".
وبصفتها أول جهة تنظيمية في العالم تظهر لأول مرة في ميتا فيرس، تسعى VARA إلى ضمان أن المنظم يمكن الوصول إليه من قبل صناعته في بيئتهم، وتسهيل المشاركة التعاونية بين مقدمي خدمات الأصول الافتراضية العالميين (VASPs) وقادة الفكر الصناعي والعالميين السلطات التنظيمية.
وتم إنشاء VARA لتوفير إطار تشغيل آمن وتقدمي لقطاع الأصول الافتراضية (VA) ليكون قادرًا على التوسع، مع ضمان حماية السوق والمستثمر، ويتوقع تنظيم المبادئ الحاكمة للخدمات والأنشطة، بدلاً من التطور المستمر المنتجات والتقنيات الأساسية.
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وتعكس هذه الخطوة الجريئة ثقة حكومة دبي في أن الأصول الافتراضية جزء لا يتجزأ من الاقتصاد الرقمي المستقبلي، واستعدادها لترسيخ الإمارة كعاصمة للأصول الافتراضية في العالم.
وقال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي ورئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أثناء افتتاحه VARA MetaHQ on Sandbox: "تحتفظ دبي بمكانة رائدة في طليعة التحول التكنولوجي.. وتنضم VARA إلى ميتافيرس لتصبح أول سلطة حكومية في دبي وميتافيرس.. حيث تمثل VARA جهدًا جادًا لبناء قطاع اقتصادي جديد وقوي يساهم في اقتصاد الدولة ويخلق فرصًا استثمارية جديدة.. وبالتالي فإن وجودنا في ميتافيرس يمثل بداية مرحلة جديدة في مسيرة حكومة دبي نحو المستقبل. واحد سيكون له تأثير إيجابي على المدى الطويل".
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