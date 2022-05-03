https://arabic.sputniknews.com/20220503/رئيس-الوزراء-الإيطالي-أزمات-غذاء-تهدد-الشرق-الأوسط-وأفريقيا-بسبب-أوكرانيا-وأوروبا-في-مرحلة-تباطؤ-1061814497.html

رئيس الوزراء الإيطالي: أزمات غذاء تهدد الشرق الأوسط وأفريقيا بسبب أوكرانيا.. وأوروبا في مرحلة تباطؤ

رئيس الوزراء الإيطالي: أزمات غذاء تهدد الشرق الأوسط وأفريقيا بسبب أوكرانيا.. وأوروبا في مرحلة تباطؤ

قال رئيس الوزراء الإيطالي، ماريو دراجي، إن الصراع في أوكرانيا تسبب في ارتفاع أسعار السلع والطاقة بشكل عام، ما يهدد بأزمات غذائية قد تؤثر على أفريقيا والشرق... 03.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-03T11:43+0000

2022-05-03T11:43+0000

2022-05-03T11:43+0000

العالم

اقتصاد

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101345/43/1013454398_0:294:1535:1157_1920x0_80_0_0_e6c9f8643d59ab538b3830cca0192556.jpg

وقال دراجي خلال كلمة ألقاها أمام البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ: "من وجهة نظر اقتصادية، تسبب الصراع بحدوث عدم استقرار في أداء سلاسل التوريد العالمية وتقلب أسعار المواد الخام والطاقة. وانهارت الإمدادات الغذائية الأوكرانية بسبب الحرب وحواجز التصدير التي فرضتها روسيا في موانئ البحر الأسود وبحر آزوف"، على حد زعمه.وأكد دراجي أن أوكرانيا هي رابع أكبر مورد أجنبي للغذاء إلى الاتحاد الأوروبي، وتمثل روسيا وأوكرانيا أكثر من ربع صادرات الحبوب العالمية.وأشار رئيس وزراء إيطاليا إلى أن مؤشر أسعار المواد الغذائية الأساسية قد وصل في مارس/آذار إلى مستوى تاريخي مرتفع.وأضاف مستشهدا بمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "الفاو"، أن عدد الجياع في العالم بين عامي 2022 و2026 قد يرتفع بمقدار 13 مليون شخص بسبب الصراع في أوكرانيا.كما ركز دراجي على ارتفاع تكلفة البنزين والغاز. وأضاف أن أسعار الغاز لتوليد الكهرباء في أوروبا ارتفعت بنحو خمس مرات عن العام السابق. وتابع موضحا أن "هذه الزيادة، التي أعقبت ارتفاع الأسعار الذي كان قائما بالفعل قبل بدء الصراع، دفعه التضخم إلى مستويات لم نشهدها منذ عقود".وبيّن رئيس الوزراء الإيطالي أن "الاقتصاد الأوروبي في مرحلة تباطؤ: في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2022، نما الناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو بنسبة 0.2% مقارنة بالربع الرابع من عام 2021". وفقًا لصندوق النقد الدولي، فإن اقتصاد الاتحاد الأوروبي هذا العام سينمو بنسبة 2.9%، بينما كان النمو يقدر بنحو 4% قبل بضعة أشهر.

https://arabic.sputniknews.com/20220427/بوتين-يمدد-القيود-على-تصدير-الأسمدة-المنتج-الضامن-لاستقرار-الزراعة--1061668093.html

https://arabic.sputniknews.com/20220428/بلومبرغ-انقسامات-حادة-في-أوروبا-بسبب-الدفع-بالروبل-والشركات-تخالف-جزئيا-1061702076.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

العالم, اقتصاد