https://arabic.sputniknews.com/20220503/رئيس-الوزراء-العراقي-وأمير-دولة-قطر-يتبادلان-التهاني-بمناسبة-عيد-الفطر-1061814303.html
رئيس الوزراء العراقي وأمير دولة قطر يتبادلان التهاني بمناسبة عيد الفطر
رئيس الوزراء العراقي وأمير دولة قطر يتبادلان التهاني بمناسبة عيد الفطر
تبادل رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، خلال مكالمة هاتفية، مع نظيره القطري الشيخ تميم بن حمد آل ثاني التهاني بمناسبة عيد الفطر. 03.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-03T11:31+0000
2022-05-03T11:31+0000
2022-05-03T11:31+0000
العالم العربي
العراق
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أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني
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ونقل المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء العراقية بيانا، جاء فيه أن "الكاظمي أعرب في اتصال هاتفي عن خالص تمنياته لدولة قطر وشعبها الشقيق بوافر الخير والرخاء، وأن يعم السلام والاستقرار الأمتين العربية والإسلامية".من جانبه عبر الشيخ تميم عن شكره وامتنانه للكاظمي، معرباً عن تمنياته للشعب العراقي بالخير ومزيد من التقدم والازدهار"، وفقا لـ "وكالة الأنباء العراقية".
https://arabic.sputniknews.com/20220325/وزير-الخارجية-العراقي-يصل-قطر-للمشاركة-في-منتدى-الدوحة-1060447213.html
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العالم العربي, العراق, قطر, أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني
رئيس الوزراء العراقي وأمير دولة قطر يتبادلان التهاني بمناسبة عيد الفطر
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تبادل رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، خلال مكالمة هاتفية، مع نظيره القطري الشيخ تميم بن حمد آل ثاني التهاني بمناسبة عيد الفطر.
ونقل المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء العراقية بيانا، جاء فيه أن "الكاظمي أعرب في اتصال هاتفي
عن خالص تمنياته لدولة قطر وشعبها الشقيق بوافر الخير والرخاء، وأن يعم السلام والاستقرار الأمتين العربية والإسلامية".
من جانبه عبر الشيخ تميم عن شكره وامتنانه للكاظمي، معرباً عن تمنياته للشعب العراقي بالخير ومزيد من التقدم والازدهار"، وفقا لـ "وكالة الأنباء العراقية"
.