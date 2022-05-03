https://arabic.sputniknews.com/20220503/رونالدو-يبكي-بعد-نهاية-آخر-مباريات-مانشستر-يونايتد-على-ملعبه-ويوجه-رسالة-إلى-الجماهير-فيديو-1061810500.html
رونالدو يبكي بعد نهاية آخر مباريات مانشستر يونايتد على ملعبه ويوجه رسالة إلى الجماهير... فيديو
رونالدو يبكي بعد نهاية آخر مباريات مانشستر يونايتد على ملعبه ويوجه رسالة إلى الجماهير... فيديو
دخل البرتغالي كريستيانو رونالدو، في نوبة بكاء، بعد انتهاء مباراة فريقه مانشستر يونايتد أمام برينتفورد في الدوري الإنجليزي الممتاز. 03.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-03T08:36+0000
2022-05-03T08:36+0000
2022-05-03T08:40+0000
أخبار الدوري الإنجليزي
مانشستر يونايتد
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وحقق "الشياطين الحمر" فوزا عريضا على ضيفه برينتفورد بثلاثية بيضاء في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الاثنين، في ختام الجولة الـ35 من "البريميرليغ"، وشارك رونالدو كأساسي وتألق بتسجيله هدفا تم إلغاؤه، وأحرز ثان من ركلة جزاء في الدقيقة 61.وانهمرت دموع رونالدو وظهر وهو يلوح بيده للجماهير الموجودة في مسرح الأحلام ملعب "أولد ترافورد" على اعتبار أن هذه المباراة الأخيرة لمانشستر يونايتد على أرضه لهذا الموسم.وذكرت شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية، أن رونالدو البالغ 37 عاما، قال للكاميرات عقب نهاية المباراة وهو يودع اللاعبين: "أنا لم أنته بعد".وتتردد الأنباء حول إمكانية مغادرة رونالدو معقل يونايتد الصيف المقبل، واحتمال الانتقال إلى باريس سان جيرمان الفرنسي، أو العودة مجددا لريال مدريد الإسباني.
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الأخبار
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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أخبار الدوري الإنجليزي, مانشستر يونايتد
رونالدو يبكي بعد نهاية آخر مباريات مانشستر يونايتد على ملعبه ويوجه رسالة إلى الجماهير... فيديو
08:36 GMT 03.05.2022 (تم التحديث: 08:40 GMT 03.05.2022) تابعنا عبر
دخل البرتغالي كريستيانو رونالدو، في نوبة بكاء، بعد انتهاء مباراة فريقه مانشستر يونايتد أمام برينتفورد في الدوري الإنجليزي الممتاز.
وحقق "الشياطين الحمر" فوزا عريضا على ضيفه برينتفورد بثلاثية بيضاء في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الاثنين، في ختام الجولة الـ35 من "البريميرليغ"، وشارك رونالدو كأساسي وتألق بتسجيله هدفا تم إلغاؤه، وأحرز ثان من ركلة جزاء في الدقيقة 61.
وانهمرت دموع رونالدو وظهر وهو يلوح بيده للجماهير الموجودة في مسرح الأحلام ملعب "أولد ترافورد" على اعتبار أن هذه المباراة الأخيرة لمانشستر يونايتد على أرضه لهذا الموسم.
وذكرت شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية، أن رونالدو البالغ 37 عاما، قال للكاميرات عقب نهاية المباراة وهو يودع اللاعبين: "أنا لم أنته بعد".
وتتردد الأنباء حول إمكانية مغادرة رونالدو معقل يونايتد الصيف المقبل، واحتمال الانتقال إلى باريس سان جيرمان الفرنسي، أو العودة مجددا لريال مدريد الإسباني.