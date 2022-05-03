https://arabic.sputniknews.com/20220503/زيلينسكي-يؤكد-أن-كييف-جاهزة-للنظر-في-مسألة-الحياد-مقابل-ضمانات-أمنية-من-دول-محددة-1061808653.html

زيلينسكي يؤكد أن كييف جاهزة للنظر في مسألة "الحياد" مقابل ضمانات أمنية من دول محددة

زيلينسكي يؤكد أن كييف جاهزة للنظر في مسألة "الحياد" مقابل ضمانات أمنية من دول محددة

أكد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أن بلاده جاهزة للنظر في مسألة الحياد، مقابل حيازها على ضمانات أمنية من دول محددة، تحميها وتمنع أي هجوم روسي مستقبلي، وفق... 03.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-03T07:31+0000

2022-05-03T07:31+0000

2022-05-03T07:31+0000

العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس

أخبار أوكرانيا

العالم

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وأضاف زيلينسكي في مقابلة مع تلفزيون "العربية" نشرت، الاثنين، أن بلاده لطالما كانت محايدة، وخارج التكتلات والتحالفات، مشيرا إلى أن روسيا هي من اقترحت تلك المسألة وأصرت عليها خلال جولات التفاوض السابقة".وقال زيلينسكي إنه مثلما تتمسك روسيا بالوضع الحيادي لبلاده، تتمسك أوكرانيا باستقلال كل أراضيها، ومن ضمنها إقليم دونباس، وشبه جزيرة القرم، مشددا على أن "تلك المحاور أو الشروط أساسية في المفاوضات ولا يمكن أن تحل إلا عبر لقاء رئيسي البلدين، لا سيما أن الوفد الروسي المفاوض لا يتمتع بصلاحيات اتخاذ مثل تلك القرارات"، على حد تعبيره.وحذر الرئيس الأوكراني من احتمال نشوب حرب عالمية ثالثة، لافتا إلى أن الحرب في الوقت الراهن محصورة بالأراضي الأوكرانية لكنها قد تتسع، وفق قوله.كما ادعى زيلينسكي في المقابلة ذاتها أن الجيش الأوكراني لا يقوم بعمليات على أراضي روسيا، على الرغم من العديد من عمليات قصف المناطق الحدودية الروسية من قبل أوكرانيا.

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