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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220503/زيلينسكي-يؤكد-أن-كييف-جاهزة-للنظر-في-مسألة-الحياد-مقابل-ضمانات-أمنية-من-دول-محددة-1061808653.html
زيلينسكي يؤكد أن كييف جاهزة للنظر في مسألة "الحياد" مقابل ضمانات أمنية من دول محددة
زيلينسكي يؤكد أن كييف جاهزة للنظر في مسألة "الحياد" مقابل ضمانات أمنية من دول محددة
أكد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أن بلاده جاهزة للنظر في مسألة الحياد، مقابل حيازها على ضمانات أمنية من دول محددة، تحميها وتمنع أي هجوم روسي مستقبلي، وفق... 03.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-03T07:31+0000
2022-05-03T07:31+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
العالم
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وأضاف زيلينسكي في مقابلة مع تلفزيون "العربية" نشرت، الاثنين، أن بلاده لطالما كانت محايدة، وخارج التكتلات والتحالفات، مشيرا إلى أن روسيا هي من اقترحت تلك المسألة وأصرت عليها خلال جولات التفاوض السابقة".وقال زيلينسكي إنه مثلما تتمسك روسيا بالوضع الحيادي لبلاده، تتمسك أوكرانيا باستقلال كل أراضيها، ومن ضمنها إقليم دونباس، وشبه جزيرة القرم، مشددا على أن "تلك المحاور أو الشروط أساسية في المفاوضات ولا يمكن أن تحل إلا عبر لقاء رئيسي البلدين، لا سيما أن الوفد الروسي المفاوض لا يتمتع بصلاحيات اتخاذ مثل تلك القرارات"، على حد تعبيره.وحذر الرئيس الأوكراني من احتمال نشوب حرب عالمية ثالثة، لافتا إلى أن الحرب في الوقت الراهن محصورة بالأراضي الأوكرانية لكنها قد تتسع، وفق قوله.كما ادعى زيلينسكي في المقابلة ذاتها أن الجيش الأوكراني لا يقوم بعمليات على أراضي روسيا، على الرغم من العديد من عمليات قصف المناطق الحدودية الروسية من قبل أوكرانيا.
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أخبار أوكرانيا, العالم

زيلينسكي يؤكد أن كييف جاهزة للنظر في مسألة "الحياد" مقابل ضمانات أمنية من دول محددة

07:31 GMT 03.05.2022
© AP Photo / Efrem Lukatskyالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 03.05.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
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أكد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أن بلاده جاهزة للنظر في مسألة الحياد، مقابل حيازها على ضمانات أمنية من دول محددة، تحميها وتمنع أي هجوم روسي مستقبلي، وفق قوله.
وأضاف زيلينسكي في مقابلة مع تلفزيون "العربية" نشرت، الاثنين، أن بلاده لطالما كانت محايدة، وخارج التكتلات والتحالفات، مشيرا إلى أن روسيا هي من اقترحت تلك المسألة وأصرت عليها خلال جولات التفاوض السابقة".
وقال زيلينسكي إنه مثلما تتمسك روسيا بالوضع الحيادي لبلاده، تتمسك أوكرانيا باستقلال كل أراضيها، ومن ضمنها إقليم دونباس، وشبه جزيرة القرم، مشددا على أن "تلك المحاور أو الشروط أساسية في المفاوضات ولا يمكن أن تحل إلا عبر لقاء رئيسي البلدين، لا سيما أن الوفد الروسي المفاوض لا يتمتع بصلاحيات اتخاذ مثل تلك القرارات"، على حد تعبيره.
وحذر الرئيس الأوكراني من احتمال نشوب حرب عالمية ثالثة، لافتا إلى أن الحرب في الوقت الراهن محصورة بالأراضي الأوكرانية لكنها قد تتسع، وفق قوله.
كما ادعى زيلينسكي في المقابلة ذاتها أن الجيش الأوكراني لا يقوم بعمليات على أراضي روسيا، على الرغم من العديد من عمليات قصف المناطق الحدودية الروسية من قبل أوكرانيا.
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