https://arabic.sputniknews.com/20220503/زيلينسكي-يدعي-أن-الجيش-الأوكراني-لا-يجري-عمليات-على-أراضي-روسيا-1061807541.html
زيلينسكي يدعي أن الجيش الأوكراني لا يجري عمليات على أراضي روسيا
زيلينسكي يدعي أن الجيش الأوكراني لا يجري عمليات على أراضي روسيا
ادعى الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، في مقابلة مع القنوات التلفزيونية "العربية"، إن الجيش الأوكراني لا يقوم بعمليات على أراضي روسيا، على الرغم من العديد... 03.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-03T06:43+0000
2022-05-03T06:43+0000
2022-05-03T06:43+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
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وقال زيلينسكي: "العمليات العسكرية تجري حاليا فقط داخل حدود أوكرانيا ولم تنتشر إلى روسيا، والجيش الأوكراني لا يقوم بعمليات عسكرية على الأراضي الروسية".يذكر أنه في 29 أبريل/نيسان، تعرضت نقطة تفتيش بيلايا بيريزكا الحدودية لنيران الهاون من أوكرانيا، ولم يتسبب القصف بوقوع إصابات، كما أفاد حاكم المنطقة أنه بالإضافة إلى ذلك، في 25 أبريل، أطلق الجيش الأوكراني أكثر من 50 قذيفة على نقطة تفتيش بريانسك تروبورتنوي.في منتصف أبريل، غزت طائرتان مروحيتان أوكرانيتان المجال الجوي الروسي، وأطلقتا عدة قذائف على مناطق سكنية في قرية كليموفو، كما ذكرت لجنة التحقيق الروسية.وفي وقت سابق أيضا، أطلقت عدة قذائف من أوكرانيا على نقطة تفتيش كروبيتس في منطقة كورسك، وتم قصف نقطة إطلاق النار من الجانب الروسي.
https://arabic.sputniknews.com/20220503/شولتز-يرفض-القدوم-إلى-كييف-لمقابلة-زيلينسكي--1061806912.html
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روسيا
زيلينسكي يدعي أن الجيش الأوكراني لا يجري عمليات على أراضي روسيا
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ادعى الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، في مقابلة مع القنوات التلفزيونية "العربية"، إن الجيش الأوكراني لا يقوم بعمليات على أراضي روسيا، على الرغم من العديد من عمليات قصف المناطق الحدودية الروسية من قبل أوكرانيا.
وقال زيلينسكي: "العمليات العسكرية تجري حاليا فقط داخل حدود أوكرانيا ولم تنتشر إلى روسيا، والجيش الأوكراني لا يقوم بعمليات عسكرية على الأراضي الروسية".
يذكر أنه في 29 أبريل/نيسان، تعرضت نقطة تفتيش بيلايا بيريزكا الحدودية لنيران الهاون من أوكرانيا، ولم يتسبب القصف بوقوع إصابات، كما أفاد حاكم المنطقة أنه بالإضافة إلى ذلك، في 25 أبريل، أطلق الجيش الأوكراني أكثر من 50 قذيفة على نقطة تفتيش بريانسك تروبورتنوي.
في منتصف أبريل، غزت طائرتان مروحيتان أوكرانيتان المجال الجوي الروسي، وأطلقتا عدة قذائف على مناطق سكنية في قرية كليموفو، كما ذكرت لجنة التحقيق الروسية.
وفي وقت سابق أيضا، أطلقت عدة قذائف من أوكرانيا على نقطة تفتيش كروبيتس في منطقة كورسك، وتم قصف نقطة إطلاق النار من الجانب الروسي.