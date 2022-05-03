https://arabic.sputniknews.com/20220503/سفير-روسيا-في-أنغولا-الغرب-يبتز-الدول-الأفريقية-لإدانة-إجراءات-موسكو-في-أوكرانيا-1061806095.html
سفير روسيا في أنغولا: الغرب يبتز الدول الأفريقية لإدانة إجراءات موسكو في أوكرانيا
سفير روسيا في أنغولا: الغرب يبتز الدول الأفريقية لإدانة إجراءات موسكو في أوكرانيا
قال السفير الروسي في أنغولا، فلاديمير تاراروف، إن الدول الغربية، تمارس ضغوطا شديدة على الدول الأفريقية، تصل إلى حد التهديد والابتزاز، لدفعها إلى إدانة إجراءات... 03.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-03T01:18+0000
2022-05-03T01:18+0000
2022-05-03T01:18+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
أخبار روسيا اليوم
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وقال تاراروف في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، "أعلم أن هناك ضغوطا تمارس ضدهم (السلطات في أنغولا) من جانب الدول الغربية، التي تدعو إلى إدانة روسيا".وأكد أن الغرب مارس التهديد والابتزاز خلال تقديم مطالبه في بعض الأحيان، وهو أمر غير أخلاقي.هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.وردا على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات غير مسبوقة على روسيا بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا، مست القطاعين المالي والاقتصادي، وشملت حظر التعامل عبر نظام "سويفت" للمعاملات المصرفية الدولية وتجميد أصول المصرف المركزي الروسي في الدول الغربية وكذلك إغلاق الأجواء أمام الطائرات الروسية، ومحاولات الغرب إيجاد بدائل لموارد الطاقة الروسية والغاز الروسي.
https://arabic.sputniknews.com/20220502/المستشار-الألماني-يؤكد-عدم-مشاركة-بلاده-وحلف-الناتو-بشكل-مباشر-في-النزاع-الأوكراني-1061804921.html
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أخبار روسيا اليوم
سفير روسيا في أنغولا: الغرب يبتز الدول الأفريقية لإدانة إجراءات موسكو في أوكرانيا
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قال السفير الروسي في أنغولا، فلاديمير تاراروف، إن الدول الغربية، تمارس ضغوطا شديدة على الدول الأفريقية، تصل إلى حد التهديد والابتزاز، لدفعها إلى إدانة إجراءات روسيا في أوكرانيا.
وقال تاراروف في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، "أعلم أن هناك ضغوطا تمارس ضدهم
(السلطات في أنغولا) من جانب الدول الغربية، التي تدعو إلى إدانة روسيا".
وأكد أن الغرب مارس التهديد والابتزاز خلال تقديم مطالبه في بعض الأحيان، وهو أمر غير أخلاقي.
وتابع قائلا، "إنهم فقط يمارسون التهديد والابتزاز. أؤكد مرة أخرى أن هذا الابتزاز غير أخلاقي. الدول الأفريقية بالكاد تحجم عن مقاومة ذلك. لاحظوا عندما صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح القرار المعادي لروسيا، صوتت جميع الدول الأفريقية تقريبا بشكل محايد، أي امتنعت عن التصويت، وهذا يعني أنهم لم يؤيدوا هذا القرار، لكنهم لم يجرؤوا على التصويت ضد ذلك، لأن الضغط كان شديدا".
هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
وردا على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات غير مسبوقة على روسيا بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا، مست القطاعين المالي والاقتصادي، وشملت حظر التعامل عبر نظام "سويفت" للمعاملات المصرفية الدولية وتجميد أصول المصرف المركزي الروسي في الدول الغربية وكذلك إغلاق الأجواء أمام الطائرات الروسية، ومحاولات الغرب إيجاد بدائل لموارد الطاقة الروسية والغاز الروسي.