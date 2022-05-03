https://arabic.sputniknews.com/20220503/شولتز-يرفض-القدوم-إلى-كييف-لمقابلة-زيلينسكي--1061806912.html
شولتز يرفض القدوم إلى كييف لمقابلة زيلينسكي
شولتز يرفض القدوم إلى كييف لمقابلة زيلينسكي
أعلن المستشار الألماني، أولاف شولتز، يوم أمس الاثنين، عن رفضه الذهاب إلى أوكرانيا لمقابلة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي. 03.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-03T06:00+0000
2022-05-03T06:00+0000
2022-05-03T06:00+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
العالم
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وعلق شولز خلال مقابلة خاصة مع قناة " ZDF" الألمانية، عن إمكانية زيارة أوكرانيا، قائلا: "لن أذهب إلى كييف بعد رفض استقبال شتاينماير"، معتبرا ما حدث بالأمر المهم للغاية". وشدد شولتز على أنه "لا يمكن اتخاذ هكذا قرارات ولا ينبغي الرفض لدولة تقدم الكثير من المساعدة العسكرية والاقتصادية وهو أمر ضروري لضمانات أمنية مهمة جدًا في المستقبل". وذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية، نقلاً عن دوائر الحكومة الأوكرانية، أن زيلينسكي رفض استضافة شتاينماير في كييف "بسبب علاقاته الوثيقة مع روسيا" في السنوات الأخيرة.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
شولتز يرفض القدوم إلى كييف لمقابلة زيلينسكي
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أعلن المستشار الألماني، أولاف شولتز، يوم أمس الاثنين، عن رفضه الذهاب إلى أوكرانيا لمقابلة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.
وعلق
شولز خلال مقابلة خاصة مع قناة " ZDF" الألمانية، عن إمكانية زيارة أوكرانيا، قائلا: "لن أذهب إلى كييف بعد رفض استقبال شتاينماير"، معتبرا ما حدث بالأمر المهم للغاية".
وشدد شولتز على أنه "لا يمكن اتخاذ هكذا قرارات ولا ينبغي الرفض لدولة تقدم الكثير من المساعدة العسكرية والاقتصادية وهو أمر ضروري لضمانات أمنية مهمة جدًا في المستقبل".
وذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية، نقلاً عن دوائر الحكومة الأوكرانية، أن زيلينسكي رفض استضافة شتاينماير في كييف "بسبب علاقاته الوثيقة مع روسيا" في السنوات الأخيرة.