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https://arabic.sputniknews.com/20220503/شولتز-يرفض-القدوم-إلى-كييف-لمقابلة-زيلينسكي--1061806912.html
شولتز يرفض القدوم إلى كييف لمقابلة زيلينسكي
شولتز يرفض القدوم إلى كييف لمقابلة زيلينسكي
أعلن المستشار الألماني، أولاف شولتز، يوم أمس الاثنين، عن رفضه الذهاب إلى أوكرانيا لمقابلة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي. 03.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-03T06:00+0000
2022-05-03T06:00+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
العالم
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وعلق شولز خلال مقابلة خاصة مع قناة " ZDF" الألمانية، عن إمكانية زيارة أوكرانيا، قائلا: "لن أذهب إلى كييف بعد رفض استقبال شتاينماير"، معتبرا ما حدث بالأمر المهم للغاية". وشدد شولتز على أنه "لا يمكن اتخاذ هكذا قرارات ولا ينبغي الرفض لدولة تقدم الكثير من المساعدة العسكرية والاقتصادية وهو أمر ضروري لضمانات أمنية مهمة جدًا في المستقبل". وذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية، نقلاً عن دوائر الحكومة الأوكرانية، أن زيلينسكي رفض استضافة شتاينماير في كييف "بسبب علاقاته الوثيقة مع روسيا" في السنوات الأخيرة.
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شولتز يرفض القدوم إلى كييف لمقابلة زيلينسكي

06:00 GMT 03.05.2022
© Sputnik . Mikhail Klimentyev / الذهاب إلى بنك الصورمحادثات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع مستشار ألمانيا أولاف شولتز في موسكو، روسيا 15 فبراير 2022
محادثات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع مستشار ألمانيا أولاف شولتز في موسكو، روسيا 15 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.05.2022
© Sputnik . Mikhail Klimentyev
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أعلن المستشار الألماني، أولاف شولتز، يوم أمس الاثنين، عن رفضه الذهاب إلى أوكرانيا لمقابلة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.
وعلق شولز خلال مقابلة خاصة مع قناة " ZDF" الألمانية، عن إمكانية زيارة أوكرانيا، قائلا: "لن أذهب إلى كييف بعد رفض استقبال شتاينماير"، معتبرا ما حدث بالأمر المهم للغاية".
وشدد شولتز على أنه "لا يمكن اتخاذ هكذا قرارات ولا ينبغي الرفض لدولة تقدم الكثير من المساعدة العسكرية والاقتصادية وهو أمر ضروري لضمانات أمنية مهمة جدًا في المستقبل".
وذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية، نقلاً عن دوائر الحكومة الأوكرانية، أن زيلينسكي رفض استضافة شتاينماير في كييف "بسبب علاقاته الوثيقة مع روسيا" في السنوات الأخيرة.
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