https://arabic.sputniknews.com/20220503/شولتس-ألمانيا-تستعد-لخفض-إمدادات-الطاقة-الروسية-بحلول-الخريف--1061814167.html

شولتس: ألمانيا تستعد لخفض إمدادات الطاقة الروسية بحلول الخريف

شولتس: ألمانيا تستعد لخفض إمدادات الطاقة الروسية بحلول الخريف

قال المستشار الألماني أولاف شولتس، اليوم الثلاثاء، إن ألمانيا تستعد لتقليل اعتمادها على موارد الطاقة الروسية ابتداءً من ديسمبر/كانون الأول، ويمكنها التخلي عن... 03.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-03T11:25+0000

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برلين - سبوتنيك. وقال شولتس عقب اجتماعه مع رئيسي وزراء السويد وفنلندا: "نحن متحدون في رغبتنا في الاستقلال عن الواردات الأحفورية، ونعلم أيضًا أن هذا سيستمر بشكل مختلف في البلدان الفردية، اعتمادًا على مدى التبعية"، مضيفا أن ألمانيا بدأت الاستعداد لمثل هذا الوضع في ديسمبر/ كانون الأول "لذلك يمكننا التخلي عن الفحم في الخريف".وقال المستشار إن ألمانيا تبذل جهودًا أيضًا لتكون قادرة على التخلي عن واردات النفط من روسيا، وكذلك لإنشاء البنية التحتية لتكون قادرة على استيراد الغاز من دول أخرى، مضيفا أن الهدف النهائي هو استقلال ألمانيا عن الطاقة الأحفورية.وكان المستشار الألماني، أولاف شولتس، قد صرح في بداية أبريل/نيسان، بأن بلاده تبذل كل ما في وسعها وتفعل الكثير من ‏أجل تقليل اعتمادها على الطاقة الروسية، والتي تمثل حوالي نصف وارداتها من الغاز الطبيعي.‏

https://arabic.sputniknews.com/20220502/رئيس-شركة-طاقة-ألمانية-ألمانيا-لن-تصمد-لأكثر-من-شتائين-دون-غاز-روسيا-1061798909.html

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