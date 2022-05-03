https://arabic.sputniknews.com/20220503/صحيفة-بريطانية-توضح-موقف-محمد-صلاح-من-الانضمام-إلى-باريس-سان-جيرمان-1061815342.html

صحيفة بريطانية توضح موقف محمد صلاح من الانضمام إلى باريس سان جيرمان

صحيفة بريطانية توضح موقف محمد صلاح من الانضمام إلى باريس سان جيرمان

كشفت "dailymail" البريطانية عن مصير النجم المصري محمد صلاح، بعد صدور شائعات انتقاله إلى فريق باريس سان جيرمان الفرنسي في سوق الانتقالات الصيفية. 03.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-03T12:08+0000

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2022-05-03T12:08+0000

مجتمع

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وأكدت الصحيفة أن صلاح سيكون مستعدا للانتقال إلى الفريق الباريسي في حال قرر الرحيل عن ملعب الأنفيلد.وأضافت الصحيفة أن الانتقال إلى باريس يثير اهتمام الفرعون المصري، لأن الفريق يمتلك العديد من النجوم العالميين.وينتهي عقد صلاح مع ليفربول في صيف 2023، ولم يتوصل الطرفان حتى الآن لاتفاق يمكنهما من توقيع عقد جديد يرضيهما.وكانت رابطة النقاد والصحفيين الإنجليزية، قد أعلنت، أمس الجمعة، فوز محمد صلاح بالجائزة بفضل أدائه وتألقه خلال الموسم الحالي، بعد تفوقه على كيفن دي بروين وديكلان رايس لاعبي مانشستر سيتي ووست هام.

https://arabic.sputniknews.com/20220430/غوارديولا-يعلق-على-فوز-صلاح-بجائزة-لاعب-العام-في-إنجلترا-فيديو-1061758208.html

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مجتمع