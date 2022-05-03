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https://arabic.sputniknews.com/20220503/صحيفة-بريطانية-توضح-موقف-محمد-صلاح-من-الانضمام-إلى-باريس-سان-جيرمان-1061815342.html
صحيفة بريطانية توضح موقف محمد صلاح من الانضمام إلى باريس سان جيرمان
صحيفة بريطانية توضح موقف محمد صلاح من الانضمام إلى باريس سان جيرمان
كشفت "dailymail" البريطانية عن مصير النجم المصري محمد صلاح، بعد صدور شائعات انتقاله إلى فريق باريس سان جيرمان الفرنسي في سوق الانتقالات الصيفية. 03.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-03T12:08+0000
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مجتمع
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وأكدت الصحيفة أن صلاح سيكون مستعدا للانتقال إلى الفريق الباريسي في حال قرر الرحيل عن ملعب الأنفيلد.وأضافت الصحيفة أن الانتقال إلى باريس يثير اهتمام الفرعون المصري، لأن الفريق يمتلك العديد من النجوم العالميين.وينتهي عقد صلاح مع ليفربول في صيف 2023، ولم يتوصل الطرفان حتى الآن لاتفاق يمكنهما من توقيع عقد جديد يرضيهما.وكانت رابطة النقاد والصحفيين الإنجليزية، قد أعلنت، أمس الجمعة، فوز محمد صلاح بالجائزة بفضل أدائه وتألقه خلال الموسم الحالي، بعد تفوقه على كيفن دي بروين وديكلان رايس لاعبي مانشستر سيتي ووست هام.
https://arabic.sputniknews.com/20220430/غوارديولا-يعلق-على-فوز-صلاح-بجائزة-لاعب-العام-في-إنجلترا-فيديو-1061758208.html
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مجتمع

صحيفة بريطانية توضح موقف محمد صلاح من الانضمام إلى باريس سان جيرمان

12:08 GMT 03.05.2022
© AP Photo / Frank Augsteinلاعب نادي كرة قدم لنادي "ليفربول" محمد صلاح، يوليو 2020
لاعب نادي كرة قدم لنادي ليفربول محمد صلاح، يوليو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.05.2022
© AP Photo / Frank Augstein
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كشفت "dailymail" البريطانية عن مصير النجم المصري محمد صلاح، بعد صدور شائعات انتقاله إلى فريق باريس سان جيرمان الفرنسي في سوق الانتقالات الصيفية.
وأكدت الصحيفة أن صلاح سيكون مستعدا للانتقال إلى الفريق الباريسي في حال قرر الرحيل عن ملعب الأنفيلد.
وأضافت الصحيفة أن الانتقال إلى باريس يثير اهتمام الفرعون المصري، لأن الفريق يمتلك العديد من النجوم العالميين.
وينتهي عقد صلاح مع ليفربول في صيف 2023، ولم يتوصل الطرفان حتى الآن لاتفاق يمكنهما من توقيع عقد جديد يرضيهما.
وكانت رابطة النقاد والصحفيين الإنجليزية، قد أعلنت، أمس الجمعة، فوز محمد صلاح بالجائزة بفضل أدائه وتألقه خلال الموسم الحالي، بعد تفوقه على كيفن دي بروين وديكلان رايس لاعبي مانشستر سيتي ووست هام.
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غوارديولا يعلق على فوز صلاح بجائزة لاعب العام في إنجلترا... فيديو
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