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https://arabic.sputniknews.com/20220503/صحيفة-زيلينسكي-تلقى-نصائح-إعلامية-من-مستشاري-العلاقات-العامة-لنتنياهو-1061822028.html
صحيفة: زيلينسكي تلقى نصائح إعلامية من مستشاري العلاقات العامة لنتنياهو
صحيفة: زيلينسكي تلقى نصائح إعلامية من مستشاري العلاقات العامة لنتنياهو
تلقى الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي نصائح إعلامية من خبراء تقنيين سياسيين عملوا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق وزعيم المعارضة في الكنيست بنيامين... 03.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-03T16:28+0000
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العالم
فلاديمير زيلينسكي
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ووفقا للمصادر، تلقى زيلينسكي مؤخرًا نصائح إعلامية واستراتيجية من سروليك أينهورن، المدير الإبداعي لليكود في الانتخابات الأخيرة، وجوناتان أوريتش، المتحدث باسم نتنياهو في السنوات الأخيرة. وبحسب الموقع، لا يزال أوريتش يشغل منصب المتحدث باسم الليكود، فيما يمتلك أينهورن شركة استشارية تقدم خدمات للسياسيين الأجانب.
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العالم, فلاديمير زيلينسكي

صحيفة: زيلينسكي تلقى نصائح إعلامية من مستشاري العلاقات العامة لنتنياهو

16:28 GMT 03.05.2022
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فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 03.05.2022
© Sputnik . Алексей Витвицкий
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تلقى الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي نصائح إعلامية من خبراء تقنيين سياسيين عملوا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق وزعيم المعارضة في الكنيست بنيامين نتنياهو، حسبما أفاد موقع "واللا" نقلا عن "مصادر موثوقة".
ووفقا للمصادر، تلقى زيلينسكي مؤخرًا نصائح إعلامية واستراتيجية من سروليك أينهورن، المدير الإبداعي لليكود في الانتخابات الأخيرة، وجوناتان أوريتش، المتحدث باسم نتنياهو في السنوات الأخيرة.
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، كييف، أوكرانيا 24 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.03.2022
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وبحسب الموقع، لا يزال أوريتش يشغل منصب المتحدث باسم الليكود، فيما يمتلك أينهورن شركة استشارية تقدم خدمات للسياسيين الأجانب.
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