https://arabic.sputniknews.com/20220503/صحيفة-زيلينسكي-تلقى-نصائح-إعلامية-من-مستشاري-العلاقات-العامة-لنتنياهو-1061822028.html
صحيفة: زيلينسكي تلقى نصائح إعلامية من مستشاري العلاقات العامة لنتنياهو
صحيفة: زيلينسكي تلقى نصائح إعلامية من مستشاري العلاقات العامة لنتنياهو
تلقى الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي نصائح إعلامية من خبراء تقنيين سياسيين عملوا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق وزعيم المعارضة في الكنيست بنيامين... 03.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-03T16:28+0000
2022-05-03T16:28+0000
2022-05-03T16:28+0000
العالم
فلاديمير زيلينسكي
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ووفقا للمصادر، تلقى زيلينسكي مؤخرًا نصائح إعلامية واستراتيجية من سروليك أينهورن، المدير الإبداعي لليكود في الانتخابات الأخيرة، وجوناتان أوريتش، المتحدث باسم نتنياهو في السنوات الأخيرة. وبحسب الموقع، لا يزال أوريتش يشغل منصب المتحدث باسم الليكود، فيما يمتلك أينهورن شركة استشارية تقدم خدمات للسياسيين الأجانب.
https://arabic.sputniknews.com/20220324/إعلام-رئيس-مكتب-زيلينسكي-يجدد-طلب-بلاده-تقديم-مساعدة-عسكرية-إسرائيلية-1060419473.html
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العالم, فلاديمير زيلينسكي
صحيفة: زيلينسكي تلقى نصائح إعلامية من مستشاري العلاقات العامة لنتنياهو
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تلقى الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي نصائح إعلامية من خبراء تقنيين سياسيين عملوا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق وزعيم المعارضة في الكنيست بنيامين نتنياهو، حسبما أفاد موقع "واللا" نقلا عن "مصادر موثوقة".
ووفقا للمصادر، تلقى زيلينسكي مؤخرًا نصائح إعلامية واستراتيجية من سروليك أينهورن، المدير الإبداعي لليكود في الانتخابات الأخيرة، وجوناتان أوريتش، المتحدث باسم نتنياهو في السنوات الأخيرة.
وبحسب الموقع
، لا يزال أوريتش يشغل منصب المتحدث باسم الليكود، فيما يمتلك أينهورن شركة استشارية تقدم خدمات للسياسيين الأجانب.