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https://arabic.sputniknews.com/20220503/غضب-ألماني-من-قرار-برلين-تدريب-الجنود-الأوكرانيين-وتسليحهم-1061810774.html
غضب ألماني من قرار برلين تدريب الجنود الأوكرانيين وتسليحهم
غضب ألماني من قرار برلين تدريب الجنود الأوكرانيين وتسليحهم
أعلنت النائبة في البرلمان الألماني "بوندستاغ"، جاكلين ناستيتش، أن برلين وأوروبا وضعتا نفسهما في مأزق بعدما قررتا تزويد أوكرانيا بالأسلحة الثقيلة وتدريب... 03.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-03T08:50+0000
2022-05-03T08:50+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
العالم
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وجاءت تصريحات النائبة الألمانية ناستيتش خلال مقابلة مع موقع "Junge Welt"، قالت خلالها إن "الحكومة تعرض أوروبا بأكملها لخطر لا يمكن السيطرة عليه تمامًا والذي في أسوأ الحالات يمكن أن ينتهي بحرب نووية". ووصفت النائبة الألمانية ناستيتش خطوات السلطات الألمانية تجاه أوكرانيا غير مسؤولة.وأضافت ناستيتش، قائلة: "رأى المستشار شولتز هذا الخطر، لكنه استسلم لضغوط تحالفه"، مشيرة إلى أن ألمانيا ترى أن تدريب الجنود الأوكرانيين يتجاوز الخط الحمر في طريقهم لدخول الصراع.
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العالم

غضب ألماني من قرار برلين تدريب الجنود الأوكرانيين وتسليحهم

08:50 GMT 03.05.2022
© Sputnikمبنى البرلمان في برلين
مبنى البرلمان في برلين - سبوتنيك عربي, 1920, 03.05.2022
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أعلنت النائبة في البرلمان الألماني "بوندستاغ"، جاكلين ناستيتش، أن برلين وأوروبا وضعتا نفسهما في مأزق بعدما قررتا تزويد أوكرانيا بالأسلحة الثقيلة وتدريب عسكرييها.
وجاءت تصريحات النائبة الألمانية ناستيتش خلال مقابلة مع موقع "Junge Welt"، قالت خلالها إن "الحكومة تعرض أوروبا بأكملها لخطر لا يمكن السيطرة عليه تمامًا والذي في أسوأ الحالات يمكن أن ينتهي بحرب نووية".
ووصفت النائبة الألمانية ناستيتش خطوات السلطات الألمانية تجاه أوكرانيا غير مسؤولة.
وأضافت ناستيتش، قائلة: "رأى المستشار شولتز هذا الخطر، لكنه استسلم لضغوط تحالفه"، مشيرة إلى أن ألمانيا ترى أن تدريب الجنود الأوكرانيين يتجاوز الخط الحمر في طريقهم لدخول الصراع.
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