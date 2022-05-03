https://arabic.sputniknews.com/20220503/في-يومها-العالمي-لماذا-تحتل-الدول-العربية-مراتب-متأخرة-في-حرية-الصحافة؟-1061814773.html

في يومها العالمي... لماذا تحتل الدول العربية مراتب متأخرة في حرية الصحافة؟

في يومها العالمي... لماذا تحتل الدول العربية مراتب متأخرة في حرية الصحافة؟

يحتفل العالم "باليوم العالمي لحرية الصحافة" الذي يوافق 3 مايو/أيار من كل عام، طبقا لاعتماده من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1993. 03.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-03T11:47+0000

2022-05-03T11:47+0000

2022-05-03T11:47+0000

مساحة حرة

راديو

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في يومها العالمي.. لماذا تحتل الدول العربية مراتب متأخرة في حرية الصحافة؟ حلقة برنامج مساحة حرة حول حرية الصحافة

وتسعى "اليونسكو" خلال هذا اليوم من كل عام لتذكير الحكومات بضرورة الوفاء بتعهداتها تجاه حرية الصحافة، وضرورة الوقوف إلى جانب وسائل الإعلام الملجومة والمحرومة من حقها بحرية الصحافة ومساندتها، كما يعد فرصة لإحياء ذكرى الصحفيين الذين قدموا أرواحهم خلال ممارسة مهنتهم ودورهم الاجتماعي.ويحمل مؤتمر اليوم العالمي لحرية الصحافة هذا العام شعار "صحافة قابعة تحت حصار رقميّ"، حيث سيناقش تأثير العصر الرقمي في حرية التعبير وسلامة الصحفيين، والحصول على المعلومات ومسألة الخصوصية، كما يركز موضوع احتفال هذا العام الضوء على الجوانب المتعددة لتأثير ما استجد من تطورات في وسائل الرقابة الحكومية وغير الحكومية، وجمع البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي على الصحافة وحرية التعبير والخصوصية.وتعليقا على هذا الموضوع، قال أستاذ الإعلام في جامعة القاهرة، الدكتور صفوت العالم، إن:وأوضح العالم أن وسائل التواصل الاجتماعي خلقت مدخلا جديدا لحرية الصحافة، إلا أنها قد تفتقد المهنية والممارسات الجادة، كما أن البنية التشريعية لهذا النوع من الوسائل غير موجودة.من جانبه قال الكاتب والإعلامي الدكتور علي الذبحاوي إن:وأعرب الذبحاوي عن أسفه لما يحدث للصحفيين العراقيين من اغتيال وخطف بسبب فضحهم للفساد، مبينا أن العراقيين لم يشهدوا أي تحقيق علني على هذه الجرائم أو محاسبة للمتورطين، لأن هناك جهات محددة هي من تسيطر على الساحة العراقية، مؤكدا أن الكثير من الكتاب والإعلاميين تم تهديدهم وسافروا خارج البلاد.بدوره، قال الكاتب الصحفي، ياسر معيلق، إن:وأوضح معيلق أن الدول العربية ليست متساوية في حرية الصحافة، فتونس متقدمة عربيا في هذا المجال بسبب قوانينها، كما قلل من دور المنظمات الأممية في الضغط على الحكومات من أجل تخفيف القيود على الصحفيين، معتبرا أن دورها يقتصر فقط على إصدار البيانات.للمزيد تابعوا برنامج "مساحة حرة"

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