في يومها العالمي... لماذا تحتل الدول العربية مراتب متأخرة في حرية الصحافة؟
في يومها العالمي.. لماذا تحتل الدول العربية مراتب متأخرة في حرية الصحافة؟
يحتفل العالم "باليوم العالمي لحرية الصحافة" الذي يوافق 3 مايو/أيار من كل عام، طبقا لاعتماده من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1993.
وتسعى "اليونسكو" خلال هذا اليوم من كل عام لتذكير الحكومات بضرورة الوفاء بتعهداتها تجاه حرية الصحافة، وضرورة الوقوف إلى جانب وسائل الإعلام الملجومة والمحرومة من حقها بحرية الصحافة ومساندتها، كما يعد فرصة لإحياء ذكرى الصحفيين الذين قدموا أرواحهم خلال ممارسة مهنتهم ودورهم الاجتماعي.
ويحمل مؤتمر اليوم العالمي لحرية الصحافة هذا العام شعار "صحافة قابعة تحت حصار رقميّ"، حيث سيناقش تأثير العصر الرقمي في حرية التعبير وسلامة الصحفيين، والحصول على المعلومات ومسألة الخصوصية، كما يركز موضوع احتفال هذا العام الضوء على الجوانب المتعددة لتأثير ما استجد من تطورات في وسائل الرقابة الحكومية وغير الحكومية، وجمع البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي على الصحافة وحرية التعبير والخصوصية.
وتعليقا على هذا الموضوع، قال أستاذ الإعلام في جامعة القاهرة، الدكتور صفوت العالم، إن:
حالة حرية الصحافة ترتبط بطبيعة النظام السياسي في الوطن العربي، وكلما كان النظام السياسي حرا ومستقلا وحريصا على حرية الصحافة كلما ساهم ذلك في التوعية والاهتمام بحرية الصحافة في هذه الدول، مضيفا أن بعض الأنظمة السياسية تحكمها اعتبارات لا تؤمن بحرية الصحافة وهذا ينعكس على الحرية المتاحة للصحفيين.
وأوضح العالم أن وسائل التواصل الاجتماعي خلقت مدخلا جديدا لحرية الصحافة، إلا أنها قد تفتقد المهنية والممارسات الجادة، كما أن البنية التشريعية لهذا النوع من الوسائل غير موجودة.
من جانبه قال الكاتب والإعلامي الدكتور علي الذبحاوي إن:
الصحافة لا زالت أسيرة الجهل والنفوذ السياسي والفساد، وبالرغم من انتشار وسائل الإعلام وتطورها إلا أننا لا نجد المعلومات التي كنا نحصل عليها من الصحافة المطبوعة، فعندما تعمل الكثير من المؤسسات الإعلامية لصالح بعض الجهات والأحزاب السياسية تقوم متعمدة بعدم نقل معلومات مهمة للمجتمع، مضيفا أن حرية الصحافة في العراق محدودة جدا.
وأعرب الذبحاوي عن أسفه لما يحدث للصحفيين العراقيين من اغتيال وخطف بسبب فضحهم للفساد، مبينا أن العراقيين لم يشهدوا أي تحقيق علني على هذه الجرائم أو محاسبة للمتورطين، لأن هناك جهات محددة هي من تسيطر على الساحة العراقية، مؤكدا أن الكثير من الكتاب والإعلاميين تم تهديدهم وسافروا خارج البلاد.
بدوره، قال الكاتب الصحفي، ياسر معيلق، إن:
حرية الصحافة في العالم العربي لم تتغير كثيرا في السنوات الماضية، حيث لا يزال الصحفيون يتعرضون لتضييق في التعبير بحرية والالتزام بالسياسات التحريرية التي تمليها عدد من الدول، كما يعانون من عدم إمكانية الوصول للمعلومة من المصادر الرسمية، لذلك فقد الناس الثقة في الصحافة واعتمدوا بشكل أكبر على مواقع التواصل الاجتماعي التي ساهمت بشكل كبير في تطور ما يعرف بصحافة المواطن، كما أشار إلى أن المتغيرات الدولية جعلت من حرية التعبير الصحفية مهمة أكثر صعوبة.
وأوضح معيلق أن الدول العربية ليست متساوية في حرية الصحافة، فتونس متقدمة عربيا في هذا المجال بسبب قوانينها، كما قلل من دور المنظمات الأممية في الضغط على الحكومات من أجل تخفيف القيود على الصحفيين، معتبرا أن دورها يقتصر فقط على إصدار البيانات.
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