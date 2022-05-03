https://arabic.sputniknews.com/20220503/كشف-معلومات-جديدة-عن-الجدة-الأسطورية-التي-واجهت-الجنود-الأوكران--1061817780.html

كشف معلومات جديدة عن "الجدة الأسطورية" التي واجهت الجنود الأوكران

كشف معلومات جديدة عن "الجدة الأسطورية" التي واجهت الجنود الأوكران

انتشر على وسائل التواصل الاجتماع مقطع فيديو جديد للمرأة العجوز التي أصبحت أيقونة للصمود ضد النازيين في أوكرانيا. 03.05.2022, سبوتنيك عربي

2022-05-03T13:42+0000

2022-05-03T13:42+0000

2022-05-03T13:42+0000

العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس

العالم

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ونشرت صفحات على منصة "تلغرام" معلومات إضافية عن الجدة الأوكرانية التي ذاع صيتها خلال الفترة الأخيرة عبر مقطع الفيديو الأول حيث أصبحت قصتها بطولية.وفي وقت سابق، وثق مقطع فيديو متداول حوارا جرى بين الجدة والجنود الأوكران في إحدى القرى لدى خروجها لاستقبالهم حاملة العلم السوفيتي الأحمر بيدها، بسبب اعتقادها بالخطأ أنهم جنود روس.وقرر العسكريون الأوكرانيون خداع السيدة المسنة عن طريق تقديم أغذية لها، ثم السخرية منها، ولم يكشفوا لها عن انتمائهم الحقيقي.وقالت السيدة المسنة لهم، إنها وسكان قريتها الآخرون كانوا في انتظار الجنود الروس، وكانوا يصلون ويدعوون لهم وللرئيس الروسي فلاديمير بوتين.وطلب الجنود الأوكرانيون من السيدة المسنة قول عبارة "المجد لأوكرانيا" وأخذوا منها العلم الأحمر وداسوا عليه، فيما رفضت السيدة تلقي أي مساعدات غذائية منهم، قائلة: "دستم بأقدامكم على العلم الذي كان والداي يحاربان من أجله". وبذلك اختتم شريط الفيديو الذي نشره أحد العسكريين الأوكرانيين بهدف السخرية من العجوز.وفي المقطع الجديد المتداول اليوم عرف أن الجدة تقيم مع زوجها في محافظة خاركوف وعلى بعد 12 كيلومترا من الحدود الروسية في بلدة دفوريشينسكي، حيث حاول جنود أوكران مجددا إرغامهم على مغادرة المنزل بسبب الحرب القائمة، لكنهما رفضا وأصرا على البقاء في المنزل ينتظرون الجيش الروسي.

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العالم