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https://arabic.sputniknews.com/20220503/كشف-معلومات-جديدة-عن-الجدة-الأسطورية-التي-واجهت-الجنود-الأوكران--1061817780.html
كشف معلومات جديدة عن "الجدة الأسطورية" التي واجهت الجنود الأوكران
كشف معلومات جديدة عن "الجدة الأسطورية" التي واجهت الجنود الأوكران
انتشر على وسائل التواصل الاجتماع مقطع فيديو جديد للمرأة العجوز التي أصبحت أيقونة للصمود ضد النازيين في أوكرانيا. 03.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-03T13:42+0000
2022-05-03T13:42+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
العالم
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ونشرت صفحات على منصة "تلغرام" معلومات إضافية عن الجدة الأوكرانية التي ذاع صيتها خلال الفترة الأخيرة عبر مقطع الفيديو الأول حيث أصبحت قصتها بطولية.وفي وقت سابق، وثق مقطع فيديو متداول حوارا جرى بين الجدة والجنود الأوكران في إحدى القرى لدى خروجها لاستقبالهم حاملة العلم السوفيتي الأحمر بيدها، بسبب اعتقادها بالخطأ أنهم جنود روس.وقرر العسكريون الأوكرانيون خداع السيدة المسنة عن طريق تقديم أغذية لها، ثم السخرية منها، ولم يكشفوا لها عن انتمائهم الحقيقي.وقالت السيدة المسنة لهم، إنها وسكان قريتها الآخرون كانوا في انتظار الجنود الروس، وكانوا يصلون ويدعوون لهم وللرئيس الروسي فلاديمير بوتين.وطلب الجنود الأوكرانيون من السيدة المسنة قول عبارة "المجد لأوكرانيا" وأخذوا منها العلم الأحمر وداسوا عليه، فيما رفضت السيدة تلقي أي مساعدات غذائية منهم، قائلة: "دستم بأقدامكم على العلم الذي كان والداي يحاربان من أجله". وبذلك اختتم شريط الفيديو الذي نشره أحد العسكريين الأوكرانيين بهدف السخرية من العجوز.وفي المقطع الجديد المتداول اليوم عرف أن الجدة تقيم مع زوجها في محافظة خاركوف وعلى بعد 12 كيلومترا من الحدود الروسية في بلدة دفوريشينسكي، حيث حاول جنود أوكران مجددا إرغامهم على مغادرة المنزل بسبب الحرب القائمة، لكنهما رفضا وأصرا على البقاء في المنزل ينتظرون الجيش الروسي.
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العالم

كشف معلومات جديدة عن "الجدة الأسطورية" التي واجهت الجنود الأوكران

13:42 GMT 03.05.2022
© Sputnik . Ilya Naimushmin / الذهاب إلى بنك الصورالجدة الأوكرانية التي باتت رمزا لكل من يواجه النازية
الجدة الأوكرانية التي باتت رمزا لكل من يواجه النازية - سبوتنيك عربي, 1920, 03.05.2022
© Sputnik . Ilya Naimushmin
/
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انتشر على وسائل التواصل الاجتماع مقطع فيديو جديد للمرأة العجوز التي أصبحت أيقونة للصمود ضد النازيين في أوكرانيا.
ونشرت صفحات على منصة "تلغرام" معلومات إضافية عن الجدة الأوكرانية التي ذاع صيتها خلال الفترة الأخيرة عبر مقطع الفيديو الأول حيث أصبحت قصتها بطولية.
وفي وقت سابق، وثق مقطع فيديو متداول حوارا جرى بين الجدة والجنود الأوكران في إحدى القرى لدى خروجها لاستقبالهم حاملة العلم السوفيتي الأحمر بيدها، بسبب اعتقادها بالخطأ أنهم جنود روس.
وقرر العسكريون الأوكرانيون خداع السيدة المسنة عن طريق تقديم أغذية لها، ثم السخرية منها، ولم يكشفوا لها عن انتمائهم الحقيقي.
وقالت السيدة المسنة لهم، إنها وسكان قريتها الآخرون كانوا في انتظار الجنود الروس، وكانوا يصلون ويدعوون لهم وللرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وطلب الجنود الأوكرانيون من السيدة المسنة قول عبارة "المجد لأوكرانيا" وأخذوا منها العلم الأحمر وداسوا عليه، فيما رفضت السيدة تلقي أي مساعدات غذائية منهم، قائلة: "دستم بأقدامكم على العلم الذي كان والداي يحاربان من أجله". وبذلك اختتم شريط الفيديو الذي نشره أحد العسكريين الأوكرانيين بهدف السخرية من العجوز.
وفي المقطع الجديد المتداول اليوم عرف أن الجدة تقيم مع زوجها في محافظة خاركوف وعلى بعد 12 كيلومترا من الحدود الروسية في بلدة دفوريشينسكي، حيث حاول جنود أوكران مجددا إرغامهم على مغادرة المنزل بسبب الحرب القائمة، لكنهما رفضا وأصرا على البقاء في المنزل ينتظرون الجيش الروسي.
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