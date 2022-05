https://arabic.sputniknews.com/20220503/كيم-كارداشيان-تتألق-بفستان-مارلين-مونرو-في-حفل-ميتا-غالا-1061812676.html

كيم كارداشيان تتألق بفستان مارلين مونرو في حفل "ميتا غالا"

تألقت كيم كارداشيان على السجادة الحمراء في حفل "ميت غالا" لهذا العام، وهي ترتدي ثوبًا مرصعا بالكريستال يعود لمارلين مونرو التي ارتدته قبل ستة عقود عندما غنت في... 03.05.2022, سبوتنيك عربي

وبالإضافة إلى تبييض شعرها الأشقر البلاتيني، قالت كارداشيان إنها فقدت 7 كغ في أقل من شهر لتناسب الفستان، مشيرة إلى أن التحضيرات لارتداء هذا الفستان كان بمثابة التحضير لدور ما، مضيفة أنه كان تحد كبير "كنت أرتدي بدلة الساونا مرتين في اليوم، وأجري على جهاز المشي، وأقطع كل السكر وجميع الكربوهيدرات تمامًا، وأتناول فقط أنظف الخضار والبروتين".وتأتي أهمية هذا الحدث أنها المرة الأولى التي يسمح فيها ارتداء هذا الفستان الشهير منذ أن ارتدته أول مرة محبوبة الجماهير مارلين مونرو في حفل ميلاد الرئيس الأمريكي جون إف كينيدي عام 1962ـ وفقا لصحيفة "الغارديان".ويحمل هذا الفستان الرقم القياسي لأغلى فستان تم بيعه في المزاد، حيث بيع في عام 2016، مقابل 4.8 مليون دولار، بحسب مجلة "فوغ".ويتم حفظ الفستان، الذي صممه جان لويس، في قبو يمكن التحكم بدرجة حرارته في متحف Ripley’s Believe It Or Not في أورلاندو في ولاية فلوريدا، وتم نقله إلى منزل كارداشيان في كالاباساس في كاليفورنيا على متن طائرة خاصة برفقة حراس.وقالت كارداشيان لمجلة "فوغ": "في الوقت الحاضر يرتدي الجميع فساتين شفافة، ولكن في ذلك الوقت لم يكن الأمر كذلك. بمعنى آخر، إنه الفستان العاري الأصلي. لهذا السبب كان صادما للغاية".ويحتفل "ميت غالا"، المعروف بقائمة ضيوفه البارزة ومجموعاته الفاخرة، بافتتاح معرض الأزياء السنوي في معهد متروبوليتان للفنون للأزياء، والذي جاءت فكرته هذا العام بعنوان "بريق مذهّب".

