https://arabic.sputniknews.com/20220503/ماكرون-يستقبل-سرا-رئيسا-سابقا-في-قصره-قبل-محادثة-بوتين-1061815680.html
ماكرون يستقبل سرا رئيسا سابقا في قصره قبل محادثة بوتين
ماكرون يستقبل سرا رئيسا سابقا في قصره قبل محادثة بوتين
كشفت صحيفة فرنسية أن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، استقبل سرا في قصره الرئاسي الإليزيه الرئيس السابق نيكولا ساركوزي، اليوم الثلاثاء. 03.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-03T12:31+0000
2022-05-03T12:31+0000
2022-05-03T12:31+0000
العالم
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وذكرت صحيفة " لوفيغارو" الفرنسية، نقلا عن مصادر خاصة، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون استقبل سرا الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي في قصر الإليزيه، وذلك قبل القيام بمحادثة هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. كما لفتت الصحيفة إلى أن الاجتماع عقد بعد أسبوع من إعادة انتخاب ماكرون كرئيس للدولة وقبل أيام قليلة من تسمية المرشحين للانتخابات البرلمانية.وأعلن المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف ، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سوف يجري اتصالا هاتفيا اليوم مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حيث يناقشان الأوضاع في أوكرانيا.وأوضحت وكالة الأنباء الصحافية الفرنسية أن ماكرون سوف يتحدث هاتفيا مع بوتين في تمام الساعة 10 صباحا بتوقيت غرينتش، حيث يناقشان الأوضاع في أوكرانيا، في أول اتصال هاتفي بينهما منذ 29 آذار/مارس الماضي.تأتي المكالمة الهاتفية عقب مناقشات جمعت ماكرون بالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، السبت الماضي، وبعد أكثر من شهرين على بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
ماكرون يستقبل سرا رئيسا سابقا في قصره قبل محادثة بوتين
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كشفت صحيفة فرنسية أن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، استقبل سرا في قصره الرئاسي الإليزيه الرئيس السابق نيكولا ساركوزي، اليوم الثلاثاء.
وذكرت صحيفة " لوفيغارو" الفرنسية، نقلا عن مصادر خاصة، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون استقبل سرا الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي في قصر الإليزيه، وذلك قبل القيام بمحادثة هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
كما لفتت الصحيفة إلى أن الاجتماع عقد بعد أسبوع من إعادة انتخاب ماكرون كرئيس للدولة وقبل أيام قليلة من تسمية المرشحين للانتخابات البرلمانية.
وأعلن المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف ، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سوف يجري
اتصالا هاتفيا اليوم مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حيث يناقشان الأوضاع في أوكرانيا.
وأوضحت وكالة الأنباء الصحافية الفرنسية أن ماكرون سوف يتحدث هاتفيا مع بوتين في تمام الساعة 10 صباحا بتوقيت غرينتش، حيث يناقشان الأوضاع في أوكرانيا، في أول اتصال هاتفي بينهما منذ 29 آذار/مارس الماضي.
تأتي المكالمة الهاتفية عقب مناقشات جمعت ماكرون بالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، السبت الماضي، وبعد أكثر من شهرين على بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.