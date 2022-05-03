https://arabic.sputniknews.com/20220503/مجلس-الأمن-يجتمع-الخميس-المقبل-لمناقشة-الأزمة-في-أوكرانيا--1061826727.html
مجلس الأمن يجتمع الخميس المقبل لمناقشة الأزمة في أوكرانيا
مجلس الأمن يجتمع الخميس المقبل لمناقشة الأزمة في أوكرانيا
يجتمع مجلس الأمن الدولي الخميس المقبل، لمناقشة الأزمة في أوكرانيا، بعد نحو أسبوع من زيارة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لأوكرانيا. 03.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-03T23:36+0000
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أخبار أوكرانيا
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واشنطن – سبوتنيك. ووفقًا لبرنامج العمل المؤقت للمجلس في أيار/ مايو، فإنه "من المقرر أن يجتمع مجلس الأمن الدولي الخميس المقبل 5 أيار/ مايو لمناقشة الوضع في أوكرانيا".هذا وتواصل القوات الروسية وقوات الدفاع الشعبي في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تحرير أراضي دونباس، ضمن العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، الهادفة إلى حماية السكان من بطش القوات الأوكرانية والمجموعات القومية المتشددة.وفي 25 آذار/مارس الماضي، أكملت القوات المسلحة الروسية المهام الرئيسية للمرحلة الأولى من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا؛ حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية للقوات الأوكرانية.وأعلن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، الخميس الماضي، تحرير مدينة ماريوبول بإقليم دونباس، التي وصفها بأنها "عاصمة كتيبة آزوف" الأوكرانية للنازيين الجدد؛ مشيرًا إلى أن المسلحين حوصروا في منطقة مصنع "أزوفستال".ووجه الرئيس الروسي بضرورة إحكام الطوق على منطقة "أزوفستال" الصناعية، وعدم الإقدام على اقتحام المكان، للحفاظ على حياة العسكريين الروس.
https://arabic.sputniknews.com/20220503/الدفاع-الروسية-تعرض-لأول-مرة-هجوم-طائرة-سو-24-من-ارتفاع-منخفض-للغاية-في-أوكرانيافيديو-1061808422.html
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أخبار أوكرانيا, أخبار روسيا
مجلس الأمن يجتمع الخميس المقبل لمناقشة الأزمة في أوكرانيا
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يجتمع مجلس الأمن الدولي الخميس المقبل، لمناقشة الأزمة في أوكرانيا، بعد نحو أسبوع من زيارة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لأوكرانيا.
واشنطن – سبوتنيك
. ووفقًا لبرنامج العمل المؤقت للمجلس في أيار/ مايو، فإنه "من المقرر أن يجتمع مجلس الأمن الدولي الخميس المقبل 5 أيار/ مايو لمناقشة الوضع في أوكرانيا".
هذا وتواصل القوات الروسية وقوات الدفاع الشعبي في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تحرير أراضي دونباس، ضمن العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، الهادفة إلى حماية السكان من بطش القوات الأوكرانية والمجموعات القومية المتشددة.
وفي 25 آذار/مارس الماضي، أكملت القوات المسلحة الروسية المهام الرئيسية للمرحلة الأولى من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا؛ حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية للقوات الأوكرانية.
وأعلن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، الخميس الماضي، تحرير مدينة ماريوبول بإقليم دونباس، التي وصفها بأنها "عاصمة كتيبة آزوف" الأوكرانية للنازيين الجدد؛ مشيرًا إلى أن المسلحين حوصروا في منطقة مصنع "أزوفستال".
ووجه الرئيس الروسي بضرورة إحكام الطوق على منطقة "أزوفستال" الصناعية، وعدم الإقدام على اقتحام المكان، للحفاظ على حياة العسكريين الروس.