https://arabic.sputniknews.com/20220503/مجلس-الأمن-يجتمع-لمناقشة-الأزمة-في-أوكرانيا--1061822897.html
مجلس الأمن يجتمع لمناقشة الأزمة في أوكرانيا
مجلس الأمن يجتمع لمناقشة الأزمة في أوكرانيا
يجتمع مجلس الأمن الدولي لمناقشة الأزمة في أوكرانيا، يوم الخميس المقبل، وذلك بعد مرور أسبوع من زيارة أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، لكييف. 03.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-03T17:35+0000
2022-05-03T17:35+0000
2022-05-03T17:35+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
أخبار أوكرانيا
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واشنطن، 3 مايو – سبوتنيك. وبحسب برنامج العمل المؤقت لمجلس الأمن الدولي في شهر مايو/أيار الجاري، فإنه "من المقرر أن يجتمع مجلس الأمن الدولي الخميس لمناقشة الوضع في أوكرانيا".وفي سياق متصل، أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، أثناء مكالمة هاتفية مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، إلى تجاهل الدول الأوروبية لجرائم الحرب التي ترتكبها القوات الأوكرانية.وأعرب ماكرون لبوتين عن قلقه بشأن مشكلة ضمان الأمن الغذائي العالمي، لكن بوتين أكد أن المشاكل المتعلقة بالأمن الغذائي العالمي ناجمة في المقام الأول عن العقوبات الغربية.كما جاء في بيان الكرملين: "بوتين أطلع ماكرون خلال المكالمة الهاتفية على التقدم المحرز في العملية الخاصة لحماية دونباس وإجلاء المدنيين من آزوفستال".كشفت شبكة "بي إف إم" الفرنسية، اليوم الثلاثاء، أن المكالمة الهاتفية التي أجريت في وقت سابق اليوم بين الرئيسين الفرنسي إيمانويل ماكرون والروسي فلاديمير بوتين، استمرت لأكثر من ساعتين.وأوضحت الشبكة التلفزيونية الفرنسية أن أول محادثة هاتفية بين الرئيسين منذ نهاية آذار/مارس الماضي "استمرت لمدة ساعتين وعشر دقائق".
https://arabic.sputniknews.com/20220503/بوتين-يشير-لماكرون-إلى-تجاهل-الدول-الأوروبية-لجرائم-الحرب-التي-ترتكبها-القوات-الأوكرانية-1061817672.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
مجلس الأمن يجتمع لمناقشة الأزمة في أوكرانيا
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يجتمع مجلس الأمن الدولي لمناقشة الأزمة في أوكرانيا، يوم الخميس المقبل، وذلك بعد مرور أسبوع من زيارة أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، لكييف.
واشنطن، 3 مايو – سبوتنيك
. وبحسب برنامج العمل المؤقت لمجلس الأمن الدولي في شهر مايو/أيار الجاري، فإنه "من المقرر أن يجتمع مجلس الأمن الدولي الخميس لمناقشة الوضع في أوكرانيا".
وفي سياق متصل، أشار الرئيس الروسي
فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، أثناء مكالمة هاتفية مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، إلى تجاهل الدول الأوروبية لجرائم الحرب التي ترتكبها القوات الأوكرانية.
وأعرب ماكرون لبوتين عن قلقه بشأن مشكلة ضمان الأمن الغذائي العالمي، لكن بوتين أكد أن المشاكل المتعلقة بالأمن الغذائي العالمي ناجمة في المقام الأول عن العقوبات الغربية.
كما جاء في بيان الكرملين: "بوتين أطلع ماكرون خلال المكالمة الهاتفية على التقدم المحرز في العملية الخاصة لحماية دونباس وإجلاء المدنيين من آزوفستال".
وأكد الرئيس الروسي أنه على الرغم من عدم رغبة نظام كييف بالحل السلمي، إلا أن الجانب الروسي لا يزال مفتوحا للحوار.
كشفت شبكة "بي إف إم" الفرنسية، اليوم الثلاثاء، أن المكالمة الهاتفية
التي أجريت في وقت سابق اليوم بين الرئيسين الفرنسي إيمانويل ماكرون والروسي فلاديمير بوتين، استمرت لأكثر من ساعتين.
وأوضحت الشبكة التلفزيونية الفرنسية أن أول محادثة هاتفية بين الرئيسين منذ نهاية آذار/مارس الماضي "استمرت لمدة ساعتين وعشر دقائق".