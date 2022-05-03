https://arabic.sputniknews.com/20220503/محتجون-مناهضون-للحكومة-الأرمينية-يطلقون-احتجاجات-حاشدة-في-شوارع-العاصمة-1061811228.html
محتجون مناهضون للحكومة الأرمينية يطلقون احتجاجات حاشدة في شوارع العاصمة
محتجون مناهضون للحكومة الأرمينية يطلقون احتجاجات حاشدة في شوارع العاصمة
انطلقت مظاهرات حاشدة في أرمينيا، حيث طالب المتظاهرون باستقالة رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، معربين عن استيائهم من موقفه بعد الحرب في إقليم قره باغ... 03.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-03T09:21+0000
2022-05-03T09:21+0000
2022-05-03T09:21+0000
العالم
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وعلى مدى يومين على التوالي، تجمع الآلاف في ساحة العاصمة يريفان، مما أدى إلى عرقلة حركة المرور.واعتقل نحو 190 شخصا خلال احتجاج مناهض للحكومة في يريفان، يوم أمس الاثنين.وصل المعارضون، الذين نظموا مسيرة للمطالبة باستقالة رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، إلى مبنى الحكومة، وفقًا لمراسل "سبوتنيك".وأكد المراسل أن المبنى مطوق من قبل الشرطة، وبدأ المتظاهرون يرددون شعارات تطالب باستقالة رئيس الوزراء.وأفادت الشرطة باعتقال 70 من ممثلي المعارضة الذين قطعوا شوارع العاصمة في صباح اليوم.
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العالم
محتجون مناهضون للحكومة الأرمينية يطلقون احتجاجات حاشدة في شوارع العاصمة
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انطلقت مظاهرات حاشدة في أرمينيا، حيث طالب المتظاهرون باستقالة رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، معربين عن استيائهم من موقفه بعد الحرب في إقليم قره باغ والتوصل إلى اتفاق سلام مع أذربيجان.
وعلى مدى يومين على التوالي، تجمع الآلاف في ساحة العاصمة يريفان، مما أدى إلى عرقلة حركة المرور.
واعتقل نحو 190 شخصا خلال احتجاج مناهض للحكومة في يريفان، يوم أمس الاثنين.
وصل المعارضون، الذين نظموا مسيرة للمطالبة باستقالة رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، إلى مبنى الحكومة، وفقًا لمراسل "سبوتنيك".
وأكد المراسل أن المبنى مطوق من قبل الشرطة، وبدأ المتظاهرون يرددون شعارات تطالب باستقالة رئيس الوزراء.
وأفادت الشرطة باعتقال 70 من ممثلي المعارضة الذين قطعوا شوارع العاصمة في صباح اليوم.