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https://arabic.sputniknews.com/20220503/محتجون-مناهضون-للحكومة-الأرمينية-يطلقون-احتجاجات-حاشدة-في-شوارع-العاصمة-1061811228.html
محتجون مناهضون للحكومة الأرمينية يطلقون احتجاجات حاشدة في شوارع العاصمة
محتجون مناهضون للحكومة الأرمينية يطلقون احتجاجات حاشدة في شوارع العاصمة
انطلقت مظاهرات حاشدة في أرمينيا، حيث طالب المتظاهرون باستقالة رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، معربين عن استيائهم من موقفه بعد الحرب في إقليم قره باغ... 03.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-03T09:21+0000
2022-05-03T09:21+0000
العالم
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وعلى مدى يومين على التوالي، تجمع الآلاف في ساحة العاصمة يريفان، مما أدى إلى عرقلة حركة المرور.واعتقل نحو 190 شخصا خلال احتجاج مناهض للحكومة في يريفان، يوم أمس الاثنين.وصل المعارضون، الذين نظموا مسيرة للمطالبة باستقالة رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، إلى مبنى الحكومة، وفقًا لمراسل "سبوتنيك".وأكد المراسل أن المبنى مطوق من قبل الشرطة، وبدأ المتظاهرون يرددون شعارات تطالب باستقالة رئيس الوزراء.وأفادت الشرطة باعتقال 70 من ممثلي المعارضة الذين قطعوا شوارع العاصمة في صباح اليوم.
https://arabic.sputniknews.com/20220419/بوتين-وباشينيان-يتفقان-على-تكثيف-التعاون-بين-أرمينيا-وروسيا-وأذربيجان-1061384575.html
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العالم

محتجون مناهضون للحكومة الأرمينية يطلقون احتجاجات حاشدة في شوارع العاصمة

09:21 GMT 03.05.2022
© Sputnik / الذهاب إلى بنك الصورالوضع في أرمينيا - احتجاجات ضد رئيس الوزراء نيكولاي باشينيان،بعد تصريحه حول أن "سبب هزيمة أرمينيا في حرب قره باغ هو الأسلحة الروسية السيئة"، أمام مبنى الحكومة الأرمنية في يريفان، 25 فبراير 2021
الوضع في أرمينيا - احتجاجات ضد رئيس الوزراء نيكولاي باشينيان،بعد تصريحه حول أن سبب هزيمة أرمينيا في حرب قره باغ هو الأسلحة الروسية السيئة، أمام مبنى الحكومة الأرمنية في يريفان، 25 فبراير 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.05.2022
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انطلقت مظاهرات حاشدة في أرمينيا، حيث طالب المتظاهرون باستقالة رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، معربين عن استيائهم من موقفه بعد الحرب في إقليم قره باغ والتوصل إلى اتفاق سلام مع أذربيجان.
وعلى مدى يومين على التوالي، تجمع الآلاف في ساحة العاصمة يريفان، مما أدى إلى عرقلة حركة المرور.
واعتقل نحو 190 شخصا خلال احتجاج مناهض للحكومة في يريفان، يوم أمس الاثنين.
رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان يلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو، روسيا 7 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.04.2022
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19 أبريل, 17:11 GMT
وصل المعارضون، الذين نظموا مسيرة للمطالبة باستقالة رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، إلى مبنى الحكومة، وفقًا لمراسل "سبوتنيك".
وأكد المراسل أن المبنى مطوق من قبل الشرطة، وبدأ المتظاهرون يرددون شعارات تطالب باستقالة رئيس الوزراء.
وأفادت الشرطة باعتقال 70 من ممثلي المعارضة الذين قطعوا شوارع العاصمة في صباح اليوم.
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الكرملين: محادثة هاتفية بين بوتين وعلييف بشأن اتفاق السلام بين أرمينيا وأذربيجان
9 أبريل, 13:02 GMT
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