https://arabic.sputniknews.com/20220503/معايدة-محمد-بن-سلمان-للعاهل-السعودي-تثير-تفاعلا-على-مواقع-التواصل-الاجتماعي-فيديو-1061826447.html
"معايدة" محمد بن سلمان للعاهل السعودي تثير تفاعلا على مواقع التواصل الاجتماعي.. فيديو
"معايدة" محمد بن سلمان للعاهل السعودي تثير تفاعلا على مواقع التواصل الاجتماعي.. فيديو
أثارت طريقة "معايدة" الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، لوالده الأمير سلمان بن عبدالعزيز، تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي. 03.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-03T22:02+0000
2022-05-03T22:02+0000
2022-05-03T22:02+0000
السعودية
ولي العهد محمد بن سلمان
الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
العالم العربي
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وتداول رواد ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه "معايدة" الأمير محمد بن سلمان لوالده العاهل السعودي، وهو يظهر منحنيا أمامه ليقبل يده، في أول أيام عيد الفطر.وتعبيرا عن الاحترام والتقدير لوالده الملك سلمان بن عبدالعزيز، أظهر مقطع الفيديو المنشور على الحساب الخاص باسم "محمد بن سلمان بن عبد العزيز (Informal)"، وهو حساب خاص بأخبار الأمير محمد بن سلمان، انحناء الأمير محمد بن سلمان أمام والده ليقبل يده، وذلك فور نزول العاهل السعودي من سيارته في أول أيام العيد.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
السعودية, ولي العهد محمد بن سلمان, الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, العالم العربي
"معايدة" محمد بن سلمان للعاهل السعودي تثير تفاعلا على مواقع التواصل الاجتماعي.. فيديو
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أثارت طريقة "معايدة" الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، لوالده الأمير سلمان بن عبدالعزيز، تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.
وتداول رواد ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه "معايدة" الأمير محمد بن سلمان
لوالده العاهل السعودي، وهو يظهر منحنيا أمامه ليقبل يده، في أول أيام عيد الفطر.
وتعبيرا عن الاحترام والتقدير لوالده الملك سلمان بن عبدالعزيز
، أظهر مقطع الفيديو المنشور على الحساب الخاص باسم "محمد بن سلمان بن عبد العزيز (Informal)"، وهو حساب خاص بأخبار الأمير محمد بن سلمان، انحناء الأمير محمد بن سلمان أمام والده ليقبل يده، وذلك فور نزول العاهل السعودي من سيارته في أول أيام العيد.
وجاء مقطع الفيديو تحت عنوان "معايدة ولي العهد لوالدنا الملك سلمان".