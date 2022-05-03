https://arabic.sputniknews.com/20220503/مغاربة-مهاجرون-ينتقدون-صعوبات-الحياة-في-إسباينا-1061813390.html

مغاربة مهاجرون ينتقدون صعوبات الحياة في إسباينا

مغاربة مهاجرون ينتقدون صعوبات الحياة في إسباينا

تستمر قضية المغاربة المهاجرين في الظهور على الواجهة، رغم التطورات الأخيرة التي تشهدها العلاقات المغربية الإسبانية. 03.05.2022, سبوتنيك عربي

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العالم العربي

أخبار المغرب اليوم

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وقال عادل السمان المقيم في برشلونة إن "المهاجرين غير النظاميين الذين لا يملكون أوراق الإقامة يعانون بشكل كبير حتى أولئك الذين أمضوا سنوات طويلة هنا"، بحسب "هسبريس".وتابع السمان منتقدا ما أسماه التماطل مع هذه الفئة: "خلال السنوات الأخيرة لاحظنا أن هناك أسرا تتكون من الزوجة والزوج والأطفال يعانون هنا في صمت؛ لأنه من أهم الشروط المطلوبة من أجل تسوية الإقامة الشرعية: الحصول على شهادة السكن بأقدمية ثلاث سنوات، والحصول أيضا على عقد عمل لمدة سنة".وأشار إلى أن شرط عقد العمل يعد "تعجيزيا"، حيث أن أغلبية المهاجرين من أجل تسوية الإقامة يضطرون إلى دفع مبلغ كبير من المال يتراوح ما بين خمسة آلاف يورو إلى عشرة آلاف يورو، مناشدا وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين في الخارج بشأن ما أسماه "معاناة مغاربة في صمت".ويقيم نحو 767 ألفا و180 مغربيا بصفة قانونية في إسبانيا، ويمثلون أول جالية أجنبية تقيم قانونيا في إسبانيا، وفقا للمعهد الوطني الإسباني للإحصاء.وكان المغرب قد أعلن، في بداية شهر أبريل/نيسان، أنه سيفتح صفحة جديدة في علاقاته مع إسبانيا، في خطوة من شأنها إنهاء الأزمة الدبلوماسية بعد تأييد مدريد لموقف الرباط من السيادة على الصحراء الغربية.

https://arabic.sputniknews.com/20220429/ثروات-هائلة-وراء-التقارب-بين-المغرب-وإسبانيا-هل-تحل-أزمة-ترسيم-الحدود-بين-البلدين-1061747759.html

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