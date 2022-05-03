https://arabic.sputniknews.com/20220503/مواطن-يكشف-عن-مرتديلا-وهمية-بمقادير-صادمة-1061808547.html
مواطن يكشف عن مرتديلا "وهمية" بمقادير صادمة
مواطن يكشف عن مرتديلا "وهمية" بمقادير صادمة
كشف مواطن خلال قيامه بزيارة متجر في مدينة روستوف الروسية عن مرتديلا مغلفة تحتوي على مادة الماء بدلا من اللحم. 03.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-03T07:23+0000
2022-05-03T07:23+0000
2022-05-03T07:23+0000
مجتمع
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وقال المواطن إنه قام بشراء المرتديلا بعد أن دقق بالمحتوى، حيث كتب عليها أنها مرتديلا مسلوقة مع الفلفل الحلو وتحتوي على الماء والسمن من زيت عباد الشمس وزيت النخيل والملح والمنكهات.وبحسب المواطن، فإن المنتج يحتوي على الماء بنسبة 100% ولا لحوم، وتحتوي المرتديلا على منكهات اللحوم والملح والفلفل، بالإضافة إلى المواد الحافظة الأخرى.
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MIA „Rosiya Segodnya“
مجتمع
مواطن يكشف عن مرتديلا "وهمية" بمقادير صادمة
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كشف مواطن خلال قيامه بزيارة متجر في مدينة روستوف الروسية عن مرتديلا مغلفة تحتوي على مادة الماء بدلا من اللحم.
وقال المواطن
إنه قام بشراء المرتديلا بعد أن دقق بالمحتوى، حيث كتب عليها أنها مرتديلا مسلوقة مع الفلفل الحلو وتحتوي على الماء والسمن من زيت عباد الشمس وزيت النخيل والملح والمنكهات.
وبحسب المواطن، فإن المنتج يحتوي على الماء بنسبة 100% ولا لحوم، وتحتوي المرتديلا على منكهات اللحوم والملح والفلفل، بالإضافة إلى المواد الحافظة الأخرى.