https://arabic.sputniknews.com/20220503/ميدفيديف-زيلينسكي-ليس-بحاجة-إلى-أي-معاهدة-سلام-لأنها-ستكون-قاتلة-له-1061810017.html
ميدفيديف: زيلينسكي ليس بحاجة إلى أي معاهدة سلام لأنها ستكون قاتلة له
ميدفيديف: زيلينسكي ليس بحاجة إلى أي معاهدة سلام لأنها ستكون قاتلة له
اعتبر رئيس مجلس الأمن في روسيا الاتحادية، دميتري ميدفيديف، أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي ليس بحاجة إلى أي معاهدة سلام، لأن ذلك يعني نهاية نظامه. 03.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-03T08:21+0000
2022-05-03T08:21+0000
2022-05-03T08:21+0000
روسيا
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وكتب ميدفيديف على صفحته الشخصية على منصة "تلغرام": " زيلينسكي لا يحتاج إلى أي معاهدة سلام بالنسبة له السلام هو النهاية".وأضاف ميدفيديف، قائلا: "إن الرئيس الأوكراني سيقوم بكل ما يلزم لإيطال أمد الحرب ومحاولة إيهام المجتمع الدولي والدول الغربية والعالمية أن بلاده تتعرض للإبادة، لكن من جهة أخرى هذه السياسة المتبعة تساعده على البقاء ودعم نظامه".وخلص ميدفيديف، قائلا: "سيستمر زيلينسكي بالتسول للحصول على المال والسلاح من الغرب، ليثبت أنه في اللعبة، وأنه أمل العالم الليبرالي وأنه آخر معقل للديمقراطية الأوروبية".وتواصل القوات الروسية وقوات الدفاع الشعبي في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، تحرير أراضي دونباس، ضمن العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، الهادفة إلى حماية السكان من بطش القوات الأوكرانية والمجموعات القومية المتطرفة.
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روسيا
ميدفيديف: زيلينسكي ليس بحاجة إلى أي معاهدة سلام لأنها ستكون قاتلة له
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اعتبر رئيس مجلس الأمن في روسيا الاتحادية، دميتري ميدفيديف، أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي ليس بحاجة إلى أي معاهدة سلام، لأن ذلك يعني نهاية نظامه.
وكتب ميدفيديف على صفحته الشخصية على منصة "تلغرام": " زيلينسكي لا يحتاج إلى أي معاهدة سلام بالنسبة له السلام هو النهاية".
وأضاف ميدفيديف، قائلا: "إن الرئيس الأوكراني سيقوم بكل ما يلزم لإيطال أمد الحرب ومحاولة إيهام المجتمع الدولي والدول الغربية والعالمية أن بلاده تتعرض للإبادة، لكن من جهة أخرى هذه السياسة المتبعة تساعده على البقاء ودعم نظامه".
وخلص ميدفيديف، قائلا: "سيستمر زيلينسكي بالتسول للحصول على المال والسلاح من الغرب، ليثبت أنه في اللعبة، وأنه أمل العالم الليبرالي وأنه آخر معقل للديمقراطية الأوروبية".
وتواصل القوات الروسية
وقوات الدفاع الشعبي في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، تحرير أراضي دونباس، ضمن العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، الهادفة إلى حماية السكان من بطش القوات الأوكرانية والمجموعات القومية المتطرفة.