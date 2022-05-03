عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220503/هايتي-فرار-آلاف-السكان-من-العاصمة-بعد-اشتباكات-مسلحة-بين-عصابتين-1061815095.html
هايتي... فرار آلاف السكان من العاصمة بعد اشتباكات مسلحة بين عصابتين
هايتي... فرار آلاف السكان من العاصمة بعد اشتباكات مسلحة بين عصابتين
فر آلاف السكان في عاصمة هايتي بورت أو برنس، من منازلهم بعد اندلاع أعمال عنف بين عصابتين متنافستين. 03.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-03T11:57+0000
2022-05-03T11:57+0000
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/01/1060728114_0:74:3072:1802_1920x0_80_0_0_b3ee52967d86ff3d6448deed0aa175be.jpg
وتصاعد عنف العصابات في هايتي منذ اغتيال الرئيس جوفينيل مويز، في يوليو/تموز الماضي، حيث باتت أجزاء كبيرة من البلاد خارج سيطرة السلطات.وذكرت إدارة حماية المدنية في هايتي، الثلاثاء، أن الاشتباكات بين عصابتي تشين ميتشان و400 ماوزو المتنافستين أجبرت الآلاف على الفرار من منازلهم.يأتي ذلك في أعقاب اشتباكات بين جماعتين مسلحتين، أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 20 شخصا، في الأسبوع الماضي.
https://arabic.sputniknews.com/20220107/جريمة-وحشية-عصابة-تحرق-صحفيين-على-قيد-الحياة-في-هايتي-1055079575.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/01/1060728114_324:0:3055:2048_1920x0_80_0_0_483fe466642cfb7b8d2928513dc2ee64.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم

هايتي... فرار آلاف السكان من العاصمة بعد اشتباكات مسلحة بين عصابتين

11:57 GMT 03.05.2022
© AP Photo / Odelyn Josephامرأة تقود طفلًا أمام مظاهرة ضد العنف المتزايد في بورت أو برنس، هايتي، 29 مارس 2022.
امرأة تقود طفلًا أمام مظاهرة ضد العنف المتزايد في بورت أو برنس، هايتي، 29 مارس 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 03.05.2022
© AP Photo / Odelyn Joseph
تابعنا عبرTelegram
فر آلاف السكان في عاصمة هايتي بورت أو برنس، من منازلهم بعد اندلاع أعمال عنف بين عصابتين متنافستين.
وتصاعد عنف العصابات في هايتي منذ اغتيال الرئيس جوفينيل مويز، في يوليو/تموز الماضي، حيث باتت أجزاء كبيرة من البلاد خارج سيطرة السلطات.
وذكرت إدارة حماية المدنية في هايتي، الثلاثاء، أن الاشتباكات بين عصابتي تشين ميتشان و400 ماوزو المتنافستين أجبرت الآلاف على الفرار من منازلهم.
رجل يرفع ذراعيه لإظهار براءته بينما يقوم رجال الشرطة بدوريات في شوارع وسط مدينة بورت أو برنس، حيث أقام السكان حاجزًا احتجاجًا على اتهام الشرطة بقتل رجل أثناء مداهمة، هايتي 22 سبتمبر 2021. - سبوتنيك عربي, 1920, 07.01.2022
جريمة وحشية... عصابة تحرق صحفيين على قيد الحياة في هايتي
7 يناير, 19:53 GMT

وذكرت وكالة "رويترز" أن إطلاق النار بدأ بعد ظهر الاثنين في حي سيتي سوليل الفقير، حيث غادر عشرات السكان المذعورين منازلهم وهرولوا في كل الاتجاهات.

يأتي ذلك في أعقاب اشتباكات بين جماعتين مسلحتين، أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 20 شخصا، في الأسبوع الماضي.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس11:39 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала