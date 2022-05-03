https://arabic.sputniknews.com/20220503/هايتي-فرار-آلاف-السكان-من-العاصمة-بعد-اشتباكات-مسلحة-بين-عصابتين-1061815095.html
هايتي... فرار آلاف السكان من العاصمة بعد اشتباكات مسلحة بين عصابتين
هايتي... فرار آلاف السكان من العاصمة بعد اشتباكات مسلحة بين عصابتين
فر آلاف السكان في عاصمة هايتي بورت أو برنس، من منازلهم بعد اندلاع أعمال عنف بين عصابتين متنافستين. 03.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-03T11:57+0000
2022-05-03T11:57+0000
2022-05-03T11:57+0000
العالم
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وتصاعد عنف العصابات في هايتي منذ اغتيال الرئيس جوفينيل مويز، في يوليو/تموز الماضي، حيث باتت أجزاء كبيرة من البلاد خارج سيطرة السلطات.وذكرت إدارة حماية المدنية في هايتي، الثلاثاء، أن الاشتباكات بين عصابتي تشين ميتشان و400 ماوزو المتنافستين أجبرت الآلاف على الفرار من منازلهم.يأتي ذلك في أعقاب اشتباكات بين جماعتين مسلحتين، أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 20 شخصا، في الأسبوع الماضي.
https://arabic.sputniknews.com/20220107/جريمة-وحشية-عصابة-تحرق-صحفيين-على-قيد-الحياة-في-هايتي-1055079575.html
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العالم
هايتي... فرار آلاف السكان من العاصمة بعد اشتباكات مسلحة بين عصابتين
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فر آلاف السكان في عاصمة هايتي بورت أو برنس، من منازلهم بعد اندلاع أعمال عنف بين عصابتين متنافستين.
وتصاعد عنف العصابات في هايتي منذ اغتيال الرئيس جوفينيل مويز
، في يوليو/تموز الماضي، حيث باتت أجزاء كبيرة من البلاد خارج سيطرة السلطات.
وذكرت إدارة حماية المدنية في هايتي، الثلاثاء، أن الاشتباكات بين عصابتي تشين ميتشان و400 ماوزو المتنافستين أجبرت الآلاف على الفرار من منازلهم.
وذكرت وكالة "رويترز" أن إطلاق النار بدأ بعد ظهر الاثنين في حي سيتي سوليل الفقير، حيث غادر عشرات السكان المذعورين منازلهم وهرولوا في كل الاتجاهات.
يأتي ذلك في أعقاب اشتباكات بين جماعتين مسلحتين، أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 20 شخصا، في الأسبوع الماضي.