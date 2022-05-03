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وزيرة الطاقة الصربية تحث على التوفير وتنويع مصادر الغاز
وزيرة الطاقة الصربية تحث على التوفير وتنويع مصادر الغاز
حثت نائبة رئيس وزراء صربيا ووزيرة التعدين والطاقة، زورانا ميهايلوفيتش، على توفير الطاقة وتنويع مصادر إمدادات الغاز إلى البلاد على خلفية بدء بناء محطة للغاز... 03.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-03T11:10+0000
2022-05-03T11:10+0000
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ونظمت اليونان حفلا بمناسبة إطلاق بناء محطة تخزين عائمة لتحويل الغاز الطبيعي المسال إلى غاز في ميناء ألكسندروبوليس شمالي اليونان، وذلك بحضور زعماء دول البلقان والاتحاد الأوروبي.وبحسب القادة الأوروبيين، يُنظر إلى المشروع على أنه يؤدي إلى تقليل اعتماد الاتحاد الأوروبي على الغاز الروسي، وسيتم استيراد الغاز الطبيعي المسال الأمريكي إلى أوروبا عبر المحطة. وكان الرئيس الصربي فوتشيتش قد أعلن بالفعل على وسائل التواصل الاجتماعي خلال اليوم أنه أجرى محادثة مع ميشيل حول "المنظور الأوروبي" لصربيا، قال خلالها إنه "لن يكون من السهل الاستعداد لفصل الشتاء، خاصة لأنه سيستغرق وقتًا للتغلب على الانهيار الذي حدث (نقص الفحم لمحطات الطاقة الحرارية على خلفية الصقيع) في صناعة الكهرباء الصربية في ديسمبر من العام الماضي".وأضاف قائلا: "سيتعين على صربيا اتخاذ قرارات معينة وسيتعين علينا المشاركة في عملية الترشيد نحن مستعدون لأي سيناريو، وسؤال آخر هو كم سيكلفنا ذلك، نظرًا لعدم وجود طاقة رخيصة، فإن أوروبا كلها تكافح الآن لتوفير ما يكفي الطاقة".
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العالم

وزيرة الطاقة الصربية تحث على التوفير وتنويع مصادر الغاز

11:10 GMT 03.05.2022
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© Sputnik . Aleksandar Djorovic
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حثت نائبة رئيس وزراء صربيا ووزيرة التعدين والطاقة، زورانا ميهايلوفيتش، على توفير الطاقة وتنويع مصادر إمدادات الغاز إلى البلاد على خلفية بدء بناء محطة للغاز الطبيعي المسال في اليونان.
ونظمت اليونان حفلا بمناسبة إطلاق بناء محطة تخزين عائمة لتحويل الغاز الطبيعي المسال إلى غاز في ميناء ألكسندروبوليس شمالي اليونان، وذلك بحضور زعماء دول البلقان والاتحاد الأوروبي.
وبحسب القادة الأوروبيين، يُنظر إلى المشروع على أنه يؤدي إلى تقليل اعتماد الاتحاد الأوروبي على الغاز الروسي، وسيتم استيراد الغاز الطبيعي المسال الأمريكي إلى أوروبا عبر المحطة.
وكان الرئيس الصربي فوتشيتش قد أعلن بالفعل على وسائل التواصل الاجتماعي خلال اليوم أنه أجرى محادثة مع ميشيل حول "المنظور الأوروبي" لصربيا، قال خلالها إنه "لن يكون من السهل الاستعداد لفصل الشتاء، خاصة لأنه سيستغرق وقتًا للتغلب على الانهيار الذي حدث (نقص الفحم لمحطات الطاقة الحرارية على خلفية الصقيع) في صناعة الكهرباء الصربية في ديسمبر من العام الماضي".
وأضاف قائلا: "سيتعين على صربيا اتخاذ قرارات معينة وسيتعين علينا المشاركة في عملية الترشيد نحن مستعدون لأي سيناريو، وسؤال آخر هو كم سيكلفنا ذلك، نظرًا لعدم وجود طاقة رخيصة، فإن أوروبا كلها تكافح الآن لتوفير ما يكفي الطاقة".
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