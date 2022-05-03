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https://arabic.sputniknews.com/20220503/وزير-الاقتصاد-الألماني-يكشف-عن-حقيقة-مرة-تتعلق-بواقع-الطاقة-في-بلاده--1061825728.html
وزير الاقتصاد الألماني يكشف عن "حقيقة مرة" تتعلق بواقع الطاقة في بلاده
وزير الاقتصاد الألماني يكشف عن "حقيقة مرة" تتعلق بواقع الطاقة في بلاده
قال وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك، إنه يتعين على المستهلكين والشركات في ألمانيا الاستعداد لفترة طويلة من ارتفاع أسعار الطاقة. 03.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-03T20:56+0000
2022-05-03T20:56+0000
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العالم
اقتصاد
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وقال هابيك بعد اجتماع مع جمعيات الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم: "هذه هي الحقيقة المرة والصعبة".حذر وزير الاقتصاد الألماني، أمس الاثنين، من استمرار ارتفاع أسعار الطاقة، مشيرا إلى حزمة مساعدات للحد من نتائج هذه الارتفاعات.وبحسب موقع "business-standard"، قد تساعد حزمة المساعدات الاقتصادية الحكومية، لكنها لن تخفف بشكل كامل تأثير الزيادات في أسعار الطاقة على المستهلكين.تتضمن حزمة المساعدات للشركات حاليًا برنامج قروض عبر بنك التنمية الحكومي "KfW" بالإضافة إلى دعم تكاليف الطاقة.وبموجب المخطط، فإن نحو 4000 شركة مؤهلة للحصول على دعم مباشر للطاقة.
https://arabic.sputniknews.com/20220503/مذيعة-تحرج-جونسون-على-الهواء-عجوز-تعيش-في-الباص-لتجنب-مصاريف-الطاقة-فيديو-1061816103.html
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العالم, اقتصاد

وزير الاقتصاد الألماني يكشف عن "حقيقة مرة" تتعلق بواقع الطاقة في بلاده

20:56 GMT 03.05.2022
© AP Photo / Markus Schreiberالإغلاق العام في ألمانيا
الإغلاق العام في ألمانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 03.05.2022
© AP Photo / Markus Schreiber
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قال وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك، إنه يتعين على المستهلكين والشركات في ألمانيا الاستعداد لفترة طويلة من ارتفاع أسعار الطاقة.
وقال هابيك بعد اجتماع مع جمعيات الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم: "هذه هي الحقيقة المرة والصعبة".
حذر وزير الاقتصاد الألماني، أمس الاثنين، من استمرار ارتفاع أسعار الطاقة، مشيرا إلى حزمة مساعدات للحد من نتائج هذه الارتفاعات.
وبحسب موقع "business-standard"، قد تساعد حزمة المساعدات الاقتصادية الحكومية، لكنها لن تخفف بشكل كامل تأثير الزيادات في أسعار الطاقة على المستهلكين.
رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يأكل الآيس كريم، خلال زيارة إلى هافن بيران ساندز هوليداي بارك في بيرانبورث، كورنوال، 7 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.05.2022
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12:55 GMT
تتضمن حزمة المساعدات للشركات حاليًا برنامج قروض عبر بنك التنمية الحكومي "KfW" بالإضافة إلى دعم تكاليف الطاقة.
وبموجب المخطط، فإن نحو 4000 شركة مؤهلة للحصول على دعم مباشر للطاقة.
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