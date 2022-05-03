https://arabic.sputniknews.com/20220503/وزير-الاقتصاد-الألماني-يكشف-عن-حقيقة-مرة-تتعلق-بواقع-الطاقة-في-بلاده--1061825728.html
وزير الاقتصاد الألماني يكشف عن "حقيقة مرة" تتعلق بواقع الطاقة في بلاده
وزير الاقتصاد الألماني يكشف عن "حقيقة مرة" تتعلق بواقع الطاقة في بلاده
قال وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك، إنه يتعين على المستهلكين والشركات في ألمانيا الاستعداد لفترة طويلة من ارتفاع أسعار الطاقة. 03.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-03T20:56+0000
2022-05-03T20:56+0000
2022-05-03T20:56+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
العالم
اقتصاد
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وقال هابيك بعد اجتماع مع جمعيات الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم: "هذه هي الحقيقة المرة والصعبة".حذر وزير الاقتصاد الألماني، أمس الاثنين، من استمرار ارتفاع أسعار الطاقة، مشيرا إلى حزمة مساعدات للحد من نتائج هذه الارتفاعات.وبحسب موقع "business-standard"، قد تساعد حزمة المساعدات الاقتصادية الحكومية، لكنها لن تخفف بشكل كامل تأثير الزيادات في أسعار الطاقة على المستهلكين.تتضمن حزمة المساعدات للشركات حاليًا برنامج قروض عبر بنك التنمية الحكومي "KfW" بالإضافة إلى دعم تكاليف الطاقة.وبموجب المخطط، فإن نحو 4000 شركة مؤهلة للحصول على دعم مباشر للطاقة.
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العالم, اقتصاد
وزير الاقتصاد الألماني يكشف عن "حقيقة مرة" تتعلق بواقع الطاقة في بلاده
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قال وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك، إنه يتعين على المستهلكين والشركات في ألمانيا الاستعداد لفترة طويلة من ارتفاع أسعار الطاقة.
وقال هابيك بعد اجتماع مع جمعيات الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم: "هذه هي الحقيقة المرة والصعبة".
حذر وزير الاقتصاد الألماني، أمس الاثنين، من استمرار ارتفاع أسعار الطاقة، مشيرا إلى حزمة مساعدات للحد من نتائج هذه الارتفاعات.
وبحسب موقع "business-standard"
، قد تساعد حزمة المساعدات الاقتصادية الحكومية، لكنها لن تخفف بشكل كامل تأثير الزيادات في أسعار الطاقة على المستهلكين.
تتضمن حزمة المساعدات للشركات حاليًا برنامج قروض عبر بنك التنمية الحكومي "KfW" بالإضافة إلى دعم تكاليف الطاقة.
وبموجب المخطط، فإن نحو 4000 شركة مؤهلة للحصول على دعم مباشر للطاقة.