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https://arabic.sputniknews.com/20220503/وزير-الخارجية-الإيراني-مفاوضات-فيينا-لم-تتوقف-ونتبادل-رسائل-مكتوبة-مع-واشنطن-عبر-وسيط-1061810894.html
وزير الخارجية الإيراني: مفاوضات فيينا لم تتوقف ونتبادل رسائل مكتوبة مع واشنطن عبر وسيط
وزير الخارجية الإيراني: مفاوضات فيينا لم تتوقف ونتبادل رسائل مكتوبة مع واشنطن عبر وسيط
نفى وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الثلاثاء، توقف المفاوضات النووية في فيينا، مؤكدا أنها مستمرة عبر تبادل رسائل مكتوبة مع الأمريكيين من... 03.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-03T08:59+0000
2022-05-03T08:59+0000
الاتفاق النووي الإيراني
أخبار إيران
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وقال عبد اللهيان، في تصريحات مع قناة "المسيرة" التابعة لجماعة "أنصار الله" اليمنية، إن "المفاوضات الرامية لإحياء الاتفاق النووي الموقع عام 2015 بين إيران وقوى دولية كبرى، لم تتوقف بل مستمرة بوتيرة أخرى عبر تبادل الرسائل المكتوبة مع الأمريكيين بواسطة ممثل الاتحاد الأوربي لرفع العقوبات الأحادية المفروضة علينا".وأشار إلى أن الهدف من المفاوضات هو التوصل إلى اتفاق قوي ودائم، مؤكدا دعوة طهران إلى الجانب الأميركي ليكون واقعيا، متابعا: "رفع العقوبات في جميع القطاعات وأخذ الضمانات الاقتصادية من أهم النقاط على جدول أعمالنا التفاوضية... أعتقد أن الطرف الأميركي أدرك جيدًا خطوط إيران الحمراء ونحن مستمرون في المباحثات".ولفت الوزير الإيراني أيضا إلى أنه بمجرد التوصل إلى "نقطة الاتفاق سيقوم ممثلنا في مفاوضات فيينا بوضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق".وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، قال في مقابلة مع قناة المنار اللبنانية، إن "الولایات المتحدة لم تستطع اتخاذ القرار السیاسي بخصوص الاتفاق"، معربا عن أسفه لتمسك إدارة بایدن بالنهج الذي سلكه سلفه ترامب بدلا من إثبات أنها صادقة في ما تقول.وأعلن خطيب زاده عن "استعداد إیران للعودة إلی مفاوضات فیینا إذا اتخذت أمریكا القرارات السياسية اللازمة في المواضيع القلیلة العالقة"، مضیفا: "ننتظر أن تثبت مجموعة 4+1، أن أمریكا قادرة علی الالتزام بتعهداتها".
https://arabic.sputniknews.com/20220503/إيران-تتهم-أمريكا-بوقف-مفاوضات-فيينا-وتقول-إن-الاتفاق-النووي-جاهز-للتوقيع-1061807230.html
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الاتفاق النووي الإيراني, أخبار إيران

وزير الخارجية الإيراني: مفاوضات فيينا لم تتوقف ونتبادل رسائل مكتوبة مع واشنطن عبر وسيط

08:59 GMT 03.05.2022
© Sputnik . Abedal Kader Albaiوزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في بيروت، لبنان 7 أكتوبر 2021
وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في بيروت، لبنان 7 أكتوبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.05.2022
© Sputnik . Abedal Kader Albai
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نفى وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الثلاثاء، توقف المفاوضات النووية في فيينا، مؤكدا أنها مستمرة عبر تبادل رسائل مكتوبة مع الأمريكيين من خلال الوسيط الأوروبي، بهدف رفع العقوبات المفروضة.
وقال عبد اللهيان، في تصريحات مع قناة "المسيرة" التابعة لجماعة "أنصار الله" اليمنية، إن "المفاوضات الرامية لإحياء الاتفاق النووي الموقع عام 2015 بين إيران وقوى دولية كبرى، لم تتوقف بل مستمرة بوتيرة أخرى عبر تبادل الرسائل المكتوبة مع الأمريكيين بواسطة ممثل الاتحاد الأوربي لرفع العقوبات الأحادية المفروضة علينا".
المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده - سبوتنيك عربي, 1920, 03.05.2022
إيران تتهم أمريكا بوقف مفاوضات فيينا وتقول إن الاتفاق النووي جاهز للتوقيع
07:10 GMT
وأشار إلى أن الهدف من المفاوضات هو التوصل إلى اتفاق قوي ودائم، مؤكدا دعوة طهران إلى الجانب الأميركي ليكون واقعيا، متابعا: "رفع العقوبات في جميع القطاعات وأخذ الضمانات الاقتصادية من أهم النقاط على جدول أعمالنا التفاوضية... أعتقد أن الطرف الأميركي أدرك جيدًا خطوط إيران الحمراء ونحن مستمرون في المباحثات".
ولفت الوزير الإيراني أيضا إلى أنه بمجرد التوصل إلى "نقطة الاتفاق سيقوم ممثلنا في مفاوضات فيينا بوضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق".
وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، قال في مقابلة مع قناة المنار اللبنانية، إن "الولایات المتحدة لم تستطع اتخاذ القرار السیاسي بخصوص الاتفاق"، معربا عن أسفه لتمسك إدارة بایدن بالنهج الذي سلكه سلفه ترامب بدلا من إثبات أنها صادقة في ما تقول.
وأعلن خطيب زاده عن "استعداد إیران للعودة إلی مفاوضات فیینا إذا اتخذت أمریكا القرارات السياسية اللازمة في المواضيع القلیلة العالقة"، مضیفا: "ننتظر أن تثبت مجموعة 4+1، أن أمریكا قادرة علی الالتزام بتعهداتها".
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