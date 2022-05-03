عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220503/وسائل-إعلام-مقاتلات-ألمانية-ترافق-طائرات-استطلاع-روسية-فوق-بحر-البلطيق-1061808950.html
وسائل إعلام: مقاتلات ألمانية ترافق طائرات استطلاع روسية فوق بحر البلطيق
وسائل إعلام: مقاتلات ألمانية ترافق طائرات استطلاع روسية فوق بحر البلطيق
كشفت وسائل إعلام ألمانية، اليوم الثلاثاء، أن مقاتلات عسكرية تابعة للقوات الجوية الألمانية رافقت طائرة استطلاع روسية فوق بحر البلطيق. 03.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-03T07:38+0000
2022-05-03T07:38+0000
رصد عسكري
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103352/61/1033526154_0:121:3213:1928_1920x0_80_0_0_c4e8a68ef1701014b040d148901299ed.jpg
وذكر موقع "فوكوس" الألماني أن مقاتلات ألمانية رافقت الطائرة الروسية بالقرب من جزيرة روغن.في السياق نفسه، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن طائرة الاستطلاع الروسية كانت تقوم بمهمة خاصة فوق المياه المحايدة في القطب الشمالي.وأشارت الدفاع الروسية إلى أن طائرات الاستطلاع الروسية تقوم بمهمات دورية في شمال المحيط الأطلسي والبحر الأسود وبحر البلطيق والمحيط الهادئ، حيث تتم هذه الطلعات الجوية وفق القواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103352/61/1033526154_241:0:2972:2048_1920x0_80_0_0_43d0f961ef5ff675b7d94ec2cf399486.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
رصد عسكري

وسائل إعلام: مقاتلات ألمانية ترافق طائرات استطلاع روسية فوق بحر البلطيق

07:38 GMT 03.05.2022
© Sputnik . Vitaliy Ankov / الذهاب إلى بنك الصورطائرة استطلاع
طائرة استطلاع - سبوتنيك عربي, 1920, 03.05.2022
© Sputnik . Vitaliy Ankov
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
كشفت وسائل إعلام ألمانية، اليوم الثلاثاء، أن مقاتلات عسكرية تابعة للقوات الجوية الألمانية رافقت طائرة استطلاع روسية فوق بحر البلطيق.
وذكر موقع "فوكوس" الألماني أن مقاتلات ألمانية رافقت الطائرة الروسية بالقرب من جزيرة روغن.
في السياق نفسه، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن طائرة الاستطلاع الروسية كانت تقوم بمهمة خاصة فوق المياه المحايدة في القطب الشمالي.
وأشارت الدفاع الروسية إلى أن طائرات الاستطلاع الروسية تقوم بمهمات دورية في شمال المحيط الأطلسي والبحر الأسود وبحر البلطيق والمحيط الهادئ، حيث تتم هذه الطلعات الجوية وفق القواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس05:37 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала