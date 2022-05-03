https://arabic.sputniknews.com/20220503/وسائل-إعلام-مقاتلات-ألمانية-ترافق-طائرات-استطلاع-روسية-فوق-بحر-البلطيق-1061808950.html
وسائل إعلام: مقاتلات ألمانية ترافق طائرات استطلاع روسية فوق بحر البلطيق
وسائل إعلام: مقاتلات ألمانية ترافق طائرات استطلاع روسية فوق بحر البلطيق
كشفت وسائل إعلام ألمانية، اليوم الثلاثاء، أن مقاتلات عسكرية تابعة للقوات الجوية الألمانية رافقت طائرة استطلاع روسية فوق بحر البلطيق. 03.05.2022, سبوتنيك عربي
2022-05-03T07:38+0000
2022-05-03T07:38+0000
2022-05-03T07:38+0000
رصد عسكري
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وذكر موقع "فوكوس" الألماني أن مقاتلات ألمانية رافقت الطائرة الروسية بالقرب من جزيرة روغن.في السياق نفسه، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن طائرة الاستطلاع الروسية كانت تقوم بمهمة خاصة فوق المياه المحايدة في القطب الشمالي.وأشارت الدفاع الروسية إلى أن طائرات الاستطلاع الروسية تقوم بمهمات دورية في شمال المحيط الأطلسي والبحر الأسود وبحر البلطيق والمحيط الهادئ، حيث تتم هذه الطلعات الجوية وفق القواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
وسائل إعلام: مقاتلات ألمانية ترافق طائرات استطلاع روسية فوق بحر البلطيق
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كشفت وسائل إعلام ألمانية، اليوم الثلاثاء، أن مقاتلات عسكرية تابعة للقوات الجوية الألمانية رافقت طائرة استطلاع روسية فوق بحر البلطيق.
وذكر موقع "فوكوس" الألماني أن مقاتلات ألمانية رافقت الطائرة الروسية بالقرب من جزيرة روغن.
في السياق نفسه، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن طائرة الاستطلاع الروسية كانت تقوم بمهمة خاصة فوق المياه المحايدة في القطب الشمالي.
وأشارت الدفاع الروسية إلى أن طائرات الاستطلاع الروسية تقوم بمهمات دورية في شمال المحيط الأطلسي والبحر الأسود وبحر البلطيق والمحيط الهادئ، حيث تتم هذه الطلعات الجوية وفق القواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي.